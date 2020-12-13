泰國鮮肉剃髮出家！照片曝光粉絲甜喊：一樣帥

泰國是佛教國家，在傳統習俗中，泰國男子一生必須出家一次，認為這麼做不僅能修身養性，也能為父母祈福、積陰德，算是報答父母的養育之恩。泰國知名男星Captain（Chonlathorn “Captain” Kongyingyong）近日便剃頭出家，當日還有不少圈內男神們紛紛到場支持。

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根據泰國媒體報導，Captain 於12月6日前往當地寺廟舉行出家儀式，為父母祈福，展現孝心。根據傳統，這種短期出家一般為一週至一個月不等，而Captain則預計出家15天。儀式現場除了有Captain的父母及親屬出席外，他的一眾圈內好友及經紀公司也前來捧場表示支持，當中包括Tor、Jaylerr、Ice等明星。

▲泰國知名男星Captain（Chonlathorn “Captain” Kongyingyong）近日剃頭出家，當日還有不少圈內男神們紛紛到場支持。（圖／翻攝自微博、Instagram）

從網上照片可以看到，Captain剃髮後的樣子與過往偶像形象十分不同，多了一份沈穩感，也讓不少紛絲大為驚嘆，直呼「還是很帥！」

今年 22 歲的當紅男星 Captain 在2014年以處女作BL劇《為愛所困》一砲而紅，陽光的外貌與清新氣質讓他深受女粉絲的愛戴，後來更出演包括《王子學院之豪放文士》、《密愛七重奏》。《小船應該從岸邊出發》、《兄弟情濃於血》 、《親愛的紳士》、《因為想你》等多部人氣泰劇。





才華洋溢的他不僅會演戲，同時也是男團「9X9」成員之一，頗具唱歌天賦。目前他剛從詩納卡寧威洛大學商學系畢業，同時兼顧學業和偶像事業的出色能力也獲得不少粉絲讚賞，在Instagram上吸引超過2百萬粉絲追蹤。