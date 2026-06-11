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▲侯昌明45歲後就進入半退休模式，把時間都拿來陪家人。（圖／侯昌明臉書）

56歲的「省錢天王」侯昌明9年前就開始進入半退休狀態，大幅減少工作時間，因為他名下已經有破億豪宅以及每年500萬的被動收入，讓他不愁吃穿，還能年花3000萬送兩個兒女到美國念書。而過去侯昌明曾不藏私公開自己的3大理財心法，還有6211資產配置方案，告訴大家他如何創造穩定的收入、累積財富。白手起家的侯昌明過去在金融海嘯時，曾歷經投資慘賠3000萬元的低谷，但他靠著極致的理財邏輯成功翻身，甚至還買下總價破億的內湖豪宅文心AIT，讓家人一起享福。這些不只是因為侯昌明夠省，更是因為他懂得理財。侯昌明曾在節目《11點熱吵店》分享自己的3大核心理財祕訣，首先是「一分錢都不能浪費」，他建議小資族可以把賺到錢分批拿去定存，強迫自己小額儲蓄，多餘的錢擺在身上才不會亂花。第二，侯昌明強調理財一定要先準備好3到6個月的緊急預備金，避免危機到來時焦頭爛額，直接破產。第三，侯昌明提醒大家，投資絕對不是讓你短期暴富的工具，對於年輕人來說，比起盲目追求高風險操作，更重要的是建立穩定的現金流和投資紀律，不亂聽明牌、不盲目當沖，穩定投資報酬率5%以上的標的，才能讓錢滾錢，透過長線複利放大存款、創造被動收入。而侯昌明過去也曾多次在受訪時提到，他長年嚴格執行「6211資產配置公式」。他將名下破億元的資產精準拆分為4大區塊，投資股市佔最大宗60%，以長期投資高殖利率股與藍籌股ETF（如0050、0056）為主，不操作短線，每年固定領取高額配息並持續買入。房地產則佔20%，他不只有自住房，目前也在泰國蛋黃區買房出租，當包租公。另外，他的基金及現金則各佔10%，基金配置於穩健型海外或國內基金，做為中長期的防守型資產與大盤互補，現金包含儲蓄險則做為緊急預備金與保險規劃，確保家裡發生狀況時，有足夠的資金流動。針對侯昌明的理財方式，理財專家盧燕俐過去也回應《NOWnews今日新聞》，侯昌明確實算是非常懂得理財的藝人，跟他同期出道的，沒有幾個人像他一樣可以買上億豪宅。盧燕俐也分析侯昌明不虧錢的原因：「他現在大多鎖定自己熟悉，而且有基本面的好股票，不隨風起舞，也不隨便聽明牌，就我看來，這樣才是理財的王道」。