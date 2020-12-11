那斯達克指數反彈 法人估台股可望止跌回穩
中央社
calendar_today2020-12-11 08:36:04
（中央社記者張建中台北11日電）美股漲跌互見，科技股那斯達克指數反彈，收漲66.86點。法人預期，台股可望隨著止跌回穩，短線將高檔震盪。
市場關注美國國會振興方案談判進展，美股漲跌互見，道瓊工業指數跌69.55點，跌幅0.23%；那斯達克指數漲66.86點，漲幅0.54%；標準普爾500指數跌4.72點，跌幅0.13%。國內外產業訊息方面，台積電11月營收新台幣1248.65億元，月增4.7%，為單月業績歷史次高水準。法人預期，台積電第4季營運目標應可順利達成。
代工廠和碩11月受惠iPhone 12供不應求及新款遊戲主機需求強勁，合併營收1791.92億元，月增29.69%，年增26.08%，創單月歷史新高。
聯發科11月營收335.37億元，月增10.18%，年增62.67%，為歷史次高水準。
環球晶與Siltronic簽訂商業合併協議，將以每股125歐元公開收購Siltronic所有流通在外股份。環球晶收購完成後，市占率將達26.7%，躍居全球第2大矽晶圓廠。法人表示，台股10日下挫140.65點，收在14249.49點，跌破14277.82點5日均線，不過，目前整體籌碼面維持中性格局，在低檔有撐下，短線可能呈高檔震盪走勢。（編輯：張均懋）1091211