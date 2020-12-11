快破28元？新台幣早盤飆逾3角 觸28.165元逾23年新高
快破28元？新台幣早盤飆逾3角 觸28.165元逾23年新高
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-11 09:50:25
台北股、匯市今（11）日早盤同步走揚，台股一度漲逾百點，新台幣兌美元升破28.2元，觸及28.165元、強升3.41角，也再創近23年半新高，目前在28.176元震盪整理。
國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元走揚，其中韓元目前來到1087.35韓元兌1美元，人民幣兌美元中間價觸6.5405元，較前一交易日升值71基點，而離岸人民幣也升值來到6.5262價位。至於新台幣匯率表現，今日早盤一開盤就升值2.06角，以28.3元開出，隨後升破28.2元，一度來到28.165元、強升3.41角，也創1997年7月以來近23年半新高，目前在28.176元震盪。匯銀人士分析，台灣是全球極少數受益於新冠肺炎疫情的經濟體，且從公布的出口數據來看，12月依然可維持正成長，年底前來自出口商的美元賣盤恐停不下來，新台幣後市還是看升為主，尤其隨著美國即將推出新的經濟刺激方案，泛濫的資金料持續流向台灣尋求收益，年底前新台幣有望挑戰28元關卡。