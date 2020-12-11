6.7強震後「消防特搜」秒集合！寒夜待命4小時　全場讚翻

台灣昨晚（10日）9點19分發生芮氏規模6.7地震，根據氣象局資料顯示芮氏規模6.7堪稱是今年最大的地震，也是近10年來最大的地震，不少民眾在地震發生時連忙向親朋好友報平安。而當晚也有網友分享，自己下班時發現新北消防局的消防弟兄也集合待命，就怕地震後傳出災情，這也讓不少網友感動回應「辛苦了！」。

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根據中央氣象局資料，昨晚9時19分的該起地震震央位在宜蘭縣政府東方27.2公里，地震規模達到芮氏規模6.7、震源深度76.8公里，最大震度4級；11日凌晨2時15分又發生一次有感地震，這起地震震央位於宜蘭縣政府東南方31.3公里海域，深度63.2公里，芮氏規模5.6，整晚接連兩次有感地震也讓不少民眾嚇壞，擔心各地是否會傳出災情。

而在10日晚間第一起地震發生後，有名剛下班要去牽車的新北市網友就看見，消防局的特搜人員早已集合完畢正在待命，而新北市消防局秀峰義消特搜分隊也在地震發生後4小時PO文表示「新北特搜義消緊急集結演習，任務完成！」。不少網友看到這些消防人員面對地震的緊急預備也感動留言「謝謝你們，辛苦了！」、「謝謝地震後立即動員集結的救援人員」、「幸好大家都沒事，不需要出動特搜義消」。

▲網友拍下晚間消防人員待命畫面。（圖／翻攝自臉書「我是板橋人」）

此外，新北消防局也表示，若有大地震發生時就會緊急集合，每個月有2個縣市的消防局輪值，12月新北消防局是輪值的其中一個縣市，新北特搜大隊是由消防人員與義消所組成，若輪值當月有重大災害時，需2小時內攜帶裝備、證件完成集合。慶幸的是，這晚連震僅在各地傳出零星災情，並無發生重大意外。（編輯：楊智傑）