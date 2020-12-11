名家論壇》張銘祐／台灣現階段需要一部好憲法

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台灣在一九九六年後實行總統直選，至今朝野也輪替過一輪，民主風氣逐漸形成，早已擺脫舊體制的束縛，體制內國民黨雖然是最大在野黨，但多數的台灣人民也如台灣智庫民調所做的一樣，民風已開，這時候國家條件的幾個因素更顯重要，人民、土地、體制、軍隊、憲法。
這些條件都歸咎在一個國家憲法中規範。台灣雖然比其他北歐、東歐國家慢了二十多年到三十年進行轉型正義，但是如今也在進行當中，那另外一個應該要處理，但是似乎很多人不敢處理，或是喊著要處理卻怕碰到神主牌，口惠而實不至，正是相當複雜的修憲。
在2005年選出任務型國代，進行第七次修憲，便將修憲門檻提高：「領土變更、修憲程序：立法委員四分之一提議，四分之三出席，出席委員四分之三決議，公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。」
往後修憲就需要更多的共識與條件，民進黨日前有委員連署，希望修憲草案中，刪除「國家統一」、「固有疆域」等字眼，並明定推動實質廢省，刪除省級機構相關條文，至於國旗相關規定，則另以法律定之。雖然不是最好的方法，但是衝擊量最小。
雖然修憲一度在蔡英文總統上任時有了希望，但是在國際局勢之下，因為爭議過大，政府也怕開太多戰場，有些變得消極，但是民間的聲音卻沒有停過，所以執政黨內有跨派系不斷推動，而且修憲往往被放大到只有國家議題，事實上修憲更應該入憲保障的是進步價值，比如原住民的基本權利、環境與國土的永續法案、以及符合國際的人權法案、還有爭議多年的立委增減問題，都應該納為本次修憲討論。
這是一個最好的時間點，因為國際社會開始對中國鴨霸進行檢討，在中國因素之下造成區域性的威脅，台灣身為整體印太戰略夥伴的一員、民主自由國家的同盟，更有資格來討論身為一個海洋國家，如何修改成符合海洋國家的憲法，讓區域能夠抗衡，對內對外更有永續性的保障。
台灣在被動中也逐漸走向一個正常國家，因為武漢肺炎的因素，世界的產業、秩序都重新洗牌，台灣在這時候也被國際看到，這一個國家體制的價值，反而在這時候我們必須拋開大陸型憲法，讓公民能夠真正的以憲法為依據，促使台灣成為一個進步、光榮、環保、永續的國家。
●作者：張銘祐／政治評論員
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