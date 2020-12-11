美國B-52轟炸機波斯灣出任務　向伊朗示威

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美軍中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）說法，這是美國在兩個月內進行第二次此類任務，「為彰顯美軍對此地區夥伴國家的承諾，同時也證明美軍有能力在世界任何地方快速地部署戰力。」
法新社報導，麥肯錫說明任務時，並未指名伊朗。美國一向以空中與海上武力展現，來遏止伊朗對波灣美軍及其同盟國的「惡意行徑」。
美國國防部一名官員表示，美國這次飛行任務是與同盟國家協力合作，B-52轟炸機在飛越波灣空域時，有沙烏地阿拉伯、巴林和卡達的軍機伴飛。
去年美國總統川普下令五角大廈於明年1月中之前，將駐紮伊拉克的美軍數量減至2500人，是自2003年以來的最低水準；川普同樣也削減駐阿富汗和索馬利亞的地面部隊，但美國海軍則持續在波灣地區大舉出現。
麥肯錫宣布上述飛行任務之後，在美國軍事新聞網站「防務一號」（ Defense One ）所舉行的線上記者會中指出，自今年1月3日美軍狙殺伊朗聖城部隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）後，至今將近一年，才派B-52轟炸機飛往波灣。
自從蘇雷曼尼遭狙殺後，各界預料伊朗會試圖報復，而伊朗核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）在上月遇害後，伊朗認定是以色列所為，預料伊朗更會採取報復行動。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）1091211