復華投信涉勞動基金炒股案 黃天牧：金管會全力配合調查
復華投信涉勞動基金炒股案 黃天牧：金管會全力配合調查
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-11 12:01:52
針對勞動基金炒股案，檢調進一步查出復華投信與寶佳集團涉嫌賄絡操縱股價，金管會主委黃天牧今（10）日表示，只要有涉及金管會監管的機構，金管會都將全力配合檢廉單位的調查，在日常時也有監理，並特別注意投信財業務情況。至於寶佳投資金融業這部分也有注意，必須嚴格遵守「金金分離」政策，目前寶佳僅投資1家票券公司（華票）有董事席次，其他投資部位，金管會也都會定期檢查有沒有超限。
北檢偵辦勞動部前組長游迺文涉收賄操縱股價案，查出寶佳執行長唐楚烈、復華投信投資長邱明強等涉嫌炒作遠東公司股票，利用勞動基金出脫持股，今日日聲押禁見唐、邱等5人。對此，黃天牧今日在一場論壇受訪時指出，金管會掌握的進度與外界差不多，有涉及屬於金管會監管的機構，都會全力配合檢廉單位調查，他並強調日常就有在監理各項異常情形，也已有特別留意業者財務、業務情形。對於寶佳投資金融業這部分，金管會也會定期檢視其投資部位，至於寶佳集團未來若想進一步申請擔任金融業負責人，是否會有疑慮？黃天牧強調，目前寶佳僅在一家票券公司（華票）有董事席次，其他投資部位也會定期檢視，並必須嚴格遵守「金金分離」政策，而目前也沒有收到寶佳想擔任金融業負責人的申請，金管會將觀察勞動基金案後續發展及寶佳的涉案程度，作為未來任何准駁寶佳資產申請案的依據。