中信造船老董：國艦國造　救了奄奄一息的造船業

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中信造船老董：國艦國造　救了奄奄一息的造船業

新頭殼newtalk

calendar_today2020-12-11 15:27:06

▲ （圖／新頭殼）
▲ 首艘國建的安平級巡防艦交船，承造的中信造船董事長韓碧祥今（11）日表示，造船業界本來已經奄奄一息、躺在加護病房。（圖／新頭殼）
首艘國建的安平級巡防艦交船，承造的中信造船董事長韓碧祥今（11）日表示，造船業界本來已經奄奄一息、躺在加護病房。但現在體壯如牛，未來可能會長命百歲。高雄市長陳其邁也說，國艦國造給高雄帶來直接、間接1千億元產業以及8千個工作機會。
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總統蔡英文今日上午與中信造船股份有限公司董事長韓碧祥、海洋委員會主委李仲威、海巡署署長莊慶達及財團法人船舶暨海洋產業研發中心董事長邱逢琛等人，於中信高鼎廠主持「安平級巡防艦首艘安平艦交船及第2艘成功艦命名下水暨35噸級巡防艇PP-3589交船聯合典禮」。
中信造船股份有限公司董事長韓碧祥表示，非常高興，造船業界本來已經奄奄一息、躺在加護病房。但蔡總統的國艦國造把大家救回來，體壯如牛，未來可能會長命百歲。

韓碧祥說，前幾個月漢翔看國機國造、國機國修，未來國艦國造也要比照，國艦國修。他們成立國防發展協會，結合國內優秀廠商大家互相觀摩，造艦、航太、資安，大家互相觀摩，把最好的呈現出來，並培養學生讓他們到公司實習，善盡企業責任，把這個傳統產業經營起來。

韓碧祥說，國機國造、國艦國造、潛艦國造，過去歷任總統做不起來的，可是蔡總統堅持，已經做到了，非常感謝。政府給他們機會一定要好好把握。

高雄市長陳其邁致詞則說，今天代表高雄市歡迎與會貴賓，感謝蔡總統2016年上任推動國防自主，國艦國造為高雄整體造船產業帶來直接、間接1千億產值，8千個就業機會，讓高雄造船業進行轉型。未來高雄也會國防與海巡最堅強支持的重鎮。

陳其邁也感謝海巡弟兄對高雄漁民的救助，讓漁民獲得最好的照顧。他也感謝韓碧祥帶領的團隊，這幾年造出一艘接著一艘世紀級海巡艦艇，不僅可以海難巡防，未來也可平戰轉換。未來如果有戰爭，也可以迅速成為固守海疆、保家衛國最堅定的力量，可以說是高雄之光。

此外，安平艦戰時也可以改裝雄二、雄三飛彈。對此，海巡署艦隊分署長謝慶欽受訪表示，安平艦是海巡署第一艘雙船體巡防艦，平常做海域執法，最大特性，雙船體的甲板面積大，所以預留16發雄二、雄三飛彈彈槽，另外，速度快，最大行速44節。未來不僅可以平戰轉換隨時投入國防任務，平時也可發揮時間即生命，速度即希望，第一時間可以到達海域現場確保國人生命財產安全。

謝慶欽說，雄二、雄三彈槽也預留管線與接頭，並完成驗收，依照國防部組織法第四條規定，平戰轉換，這套系統可以與海軍結合，隨時投入國防作戰。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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