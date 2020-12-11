中信造船老董：國艦國造　救了奄奄一息的造船業

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中信造船股份有限公司董事長韓碧祥表示，非常高興，造船業界本來已經奄奄一息、躺在加護病房。但蔡總統的國艦國造把大家救回來，體壯如牛，未來可能會長命百歲。
韓碧祥說，前幾個月漢翔看國機國造、國機國修，未來國艦國造也要比照，國艦國修。他們成立國防發展協會，結合國內優秀廠商大家互相觀摩，造艦、航太、資安，大家互相觀摩，把最好的呈現出來，並培養學生讓他們到公司實習，善盡企業責任，把這個傳統產業經營起來。
韓碧祥說，國機國造、國艦國造、潛艦國造，過去歷任總統做不起來的，可是蔡總統堅持，已經做到了，非常感謝。政府給他們機會一定要好好把握。
高雄市長陳其邁致詞則說，今天代表高雄市歡迎與會貴賓，感謝蔡總統2016年上任推動國防自主，國艦國造為高雄整體造船產業帶來直接、間接1千億產值，8千個就業機會，讓高雄造船業進行轉型。未來高雄也會國防與海巡最堅強支持的重鎮。
陳其邁也感謝海巡弟兄對高雄漁民的救助，讓漁民獲得最好的照顧。他也感謝韓碧祥帶領的團隊，這幾年造出一艘接著一艘世紀級海巡艦艇，不僅可以海難巡防，未來也可平戰轉換。未來如果有戰爭，也可以迅速成為固守海疆、保家衛國最堅定的力量，可以說是高雄之光。
此外，安平艦戰時也可以改裝雄二、雄三飛彈。對此，海巡署艦隊分署長謝慶欽受訪表示，安平艦是海巡署第一艘雙船體巡防艦，平常做海域執法，最大特性，雙船體的甲板面積大，所以預留16發雄二、雄三飛彈彈槽，另外，速度快，最大行速44節。未來不僅可以平戰轉換隨時投入國防任務，平時也可發揮時間即生命，速度即希望，第一時間可以到達海域現場確保國人生命財產安全。
謝慶欽說，雄二、雄三彈槽也預留管線與接頭，並完成驗收，依照國防部組織法第四條規定，平戰轉換，這套系統可以與海軍結合，隨時投入國防作戰。
新聞來源為Newtalk 新頭殼