淘帝被爆料做假帳、苦吞第5根跌停　其他KY股也弱勢走跌

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而淘帝-KY則是被爆料疑似做假帳，有媒體報導淘帝去年砸25億元買中國大陸兩檔基金與理財投資商品，被檢舉購入的金額與代操基金業者公布數據不符，恐有作假帳嫌疑。
至於淘帝-KY昨日針對「理財商品」召開記者會澄清，表示公司資金購買華福證券執行之理財產品及於民生銀行購買的理財產品，與先前發佈重大訊息及合併財務報告中對應的本金和收益數字相符。
淘帝-KY注意到有媒體採用非經相關單位書面確認的網絡片面數據，不實報導公司投資基金信息，給投資者造成重大誤解，且強調理財產品確實有契約為憑。
但證交所之後回應打臉，淘帝-KY發布的重大訊息內容，購買華福證券執行的理財產品「掛鉤型證券理財─興銀基金興銀中短債C」，與先前發布重訊及財報不符，依規定處新台幣30萬元違約金。
消息一出，淘帝-KY吞第5根跌停，價位鎖在12.85元，有超過6000張賣單高掛求售，算算年初股價約近百元到現在，今年以來跌幅約86%。而淘帝-KY利空消息也連帶影響KY股，如動力-KY、ABC-KY、大洋-KY、通訊-KY、其祥-KY、TPK-KY都跌5%到跌停。
其實「KY股」是指公司設立或註冊在海外，但是選擇在台灣第一上市的公司，其中有不少公司是註冊在開曼群島，「KY」也是開曼群島的縮寫。但也有KY公司經營得不錯，像是租賃業龍頭、由辜仲立領軍的「中租-KY」，其前10月合併營收487.7億元、年增1.87%，歸屬母公司稅後淨利138.97億元、年增8.37％，每股盈餘10.06元，三項均續創同期新高。
而旗下有主力品牌85度Ｃ的「美食-KY」雖然受到疫情影響，累計前11月合併營收為179.27億元、較去年同期減少15.45%，但除大陸市場逐漸回溫外，美國營運也逐漸回穩。