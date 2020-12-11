獅會募資捐款　更新中埔老人食堂廚具

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中埔鄉裕民社區於2017年9月在中埔鄉公所、紅十字會輔導協助下成立關懷據點，隨後轉型長照C據點，提供一週5天上下午課程，活動中心更在公所向中央爭取下做了環境修繕，搭配縣府老人食堂政策更提供每周6餐且三菜一湯的豐富餐食，固定到課長輩約30位加上志工人員，每天近40人用餐，卻只有一台家用排油煙機及兩座快速爐備餐，環境相形陽春。
國際獅子會300D1區第八分區主席李啟超先生及嘉泰獅子會長李宗哲於獲知上述情形後，今年即在分區號召北回獅子會、阿里山獅子會、蘭潭獅子會各獅友發起捐款，各會也相繼加入募資行列，不到兩週時間即募得20萬5千元，並將該款用來捐助中埔鄉裕民社區廚房硬體設備及供餐環境，協會理事長翁聖勳表示，此次廚房修繕，除了讓廚媽不需在烏煙瘴氣環境下工作可以迅速備餐，增添的歐式烘焙烤箱及蒸箱將列入明年的據點課程，而不少長者期待吃到自己做的麵包、包子，未來據點更傾向自力更生販售手工產品，不需再接受外界補助。
中埔鄉長李碧菁指出，中埔長照點在自己任內逐漸普及，已有14個長照據點，對於獅子會願意捐助據點設備她非常感謝；獅子會李啟超主席回應表示，看到中埔鄉在鄉長李碧菁努力下，長照據點遍地開花，這次有機會號召獅友投入社區長者飲食設備提升也算獅子會造福社區的關懷活動之一。