205兵工廠閃燃釀三人傷 嚴德發慰問傷者盼早日康復
205兵工廠閃燃釀三人傷 嚴德發慰問傷者盼早日康復
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-11 16:45:25
國防部軍備局第205廠光復營區飛彈推進劑所，9日上午約9點半在進行天弓二型飛彈預混物秤裝作業時發生閃燃意外，造成三人受傷。國防部長嚴德發今（11）日探慰205廠傷員及眷屬，要求整合醫療資源全力救治，並祝福早日康復。
立法院今日邀請行政院長蘇貞昌暨相關首長進行施政報告，嚴德發請假前往高雄地區，慰問軍備局205廠因鋁粉閃燃意外受傷的住院官兵、雇員及其眷屬。嚴德發要求相關單位務必全力投入醫療資源，給予傷員最妥善的照顧，期盼他們能夠早日康復。嚴德發下午先後前往高雄義大醫院及國軍高雄總醫院左營分院探視傷員及眷屬。行程中，嚴德發首先聽取院方簡報，了解各員傷勢及醫療照護方式，並與傷員家屬晤談，致贈慰問金，傾聽他們的需求；嚴部長承諾國軍一定會給予傷患及家屬最好的協助，後續專案小組也將調查清楚事發原因，檢討增進火工安全防護措施。
嚴德發表示，「國軍是一個大家庭，他們都是我們的家人，我們都能感同身受」，義大醫院與左營醫院燒燙傷中心都是國內相當優質的醫療團隊，軍醫局將整合三總的醫療資源，全力配合團隊醫療所需，給予傷者最妥善的照護，盡一切力量救治他們，也請眷屬務必多保重身體。嚴德發也指示傷員所屬單位，付出關懷與全力協助照顧眷屬，幫助他們渡過難關，早日恢復正常的生活。