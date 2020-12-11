修憲論壇／政學界與青年就三大議題交鋒　修憲論壇全紀錄

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「對於《NOWnews》來說我們身為媒體，我們知道這樣子的議題十分的冷澀，而且不容易被人民所了解。」《NOWnews 今日新聞》黃群仁董事長在修憲論壇發表感言，眼下新聞媒體往往過度追求流量與點閱，卻忽略真正值得關心的議題、捨棄用心、費時製作的內容，修憲對人民來說相當重要，卻缺少被注意的管道，身為重視新聞倫理、關心社會議題的網路媒體，《NOWnews 今日新聞》願意開啟這個機會，即便這是一條崎嶇的道路，我們卻有責任要堅持走到最後。
「一個網路媒體願意這這樣子的投入，在流量有限的情況下，持續的堅持、這個國家最根本、也最重要的一件修憲的工程。」蔡英文總統在今年520就職演說時，即宣布成立「修憲委員會」，優先推動憲法改革，並承諾提供平台達成憲改共識。與會的立法院長游錫堃也表示「無論如何，要把18歲跟修憲的門檻降低，這兩個案子都要想辦法去突破，如果這兩個案通過，我們這次的修憲就有60分，如果沒有就0分，所以我們一定要先及格」，兩者對修憲的願景，都讓民眾對於接下來的修憲發展拭目以待。
除了執政黨，國民黨委員陳玉珍、基進黨立委陳柏維、前國民黨主席朱立倫，也參與了修憲論壇，接受青年學子的提問，「國家的未來在你們的手上，希望大家多關心政治。」陳玉珍對現場青年喊話，陳柏惟更生動舉例「青年人你想要什麼？自己去爭取。你總不會自己想要追女朋友還要靠別人幫你追吧！」獲得參加青年的掌聲，不論立場兩人皆強調，修憲路上沒有人是局外人，只有親身了解與參與，才能發揮民主最大的價值。
「《NOWnews 今日新聞》監督啟動修憲的工程持續進行中，而且未完待續！」郭霽總編輯以感人的演說為修憲論壇畫下完美的句點，但修憲之路卻正要開始，《NOWnews 今日新聞》新聞團隊將會持續堅守岡位，為讀者提供優質新聞內容。