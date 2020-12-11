失守彭淮南防線！台幣收28.44元升6.6分 近23年半新高
失守彭淮南防線！台幣收28.44元升6.6分 近23年半新高
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-11 16:58:33
新台幣兌美元今（11）日持續升值，除盤中觸28.161元、升值3.45角之外，收盤更升破了28.5元的「彭淮南防線」，終場收在28.44元、升值6.6分，也創1997年7月30日以來收盤新高價，台北外匯經紀公司成交量11.77億美元。
台股今日盤中一度大漲逾百點，終場收在14261.69點，漲12.2點，不過，三大法人除投信買超台股之外，其餘均賣超，其中外資賣超20.32億美元。雖然外資在台股賣超，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，韓元開高走低，收貶在1090韓元兌1美元，人民幣兌美元則升值，日圓也升，而新台幣兌美元亦開高走高，以28.3元、升值2.06角開出後，盤中一度見到28.161元、強升3.45角，尾盤升幅收斂，但在中央銀行放手下，終場升破28.5元的「「彭淮南防線」，收在28.44元、升值6.6分。匯銀人士認為，由於台灣出口表現真的很好，年底前來自出口商的美元賣盤料停不下來，新台幣後市還是看升為主，尤其央行尾盤也放手了，在美國即將推出新的經濟刺激方案，泛濫的資金預期將持續流向台灣尋求收益，年底前新台幣有望挑戰28元關卡。