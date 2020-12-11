火車上見女子盤腿露腳趾！下秒「1舉動」她崩潰：超噁心

無論是上班上課的通勤族、在外地回家鄉或出遠門遊玩的民眾，不少人都會選擇搭乘大眾運輸工具「火車」代步，對此，也有一名女網友發文，表示某天她搭火車時，坐在她隔壁的乘客不僅脫鞋子盤腳坐在椅子上，下秒「腳趾竟然碰到她外套」，讓她超崩潰，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「超噁心的這行為」為題發文，表示近日搭火車時，隔壁坐了一個女的，剛開始一直撞到原PO的手臂就算了，原PO當時也已經縮到不能再縮了，位置中間的扶手也讓給對方靠，「我一直看她，她完全裝作若無其事」。

▲一名女網友近日搭火車時，旁邊的女乘客直接脫鞋子並以盤腿的方是坐在位置上。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲一名女網友近日搭火車時，旁邊的女乘客直接脫鞋子並以盤腿的方是坐在位置上。（圖／翻攝自《Dcard》）

事實上，搭火車時若遇上各種狀況，不敢直接制止對方時，可以撥打台鐵客服專線電話02-2191-0096（市話、手機皆適用）給客服人員，提供車次、車廂及發生什麼狀況後，他們會立即通知該車次的列車長前往處理；或者傳「聽障人士簡訊服務專線」0921765125，用「傳簡訊」的方式呼喚列車長，效果迅速又不怕尷尬。不過還是建議旅客若有問題，還是直接撥打客服專線，才是最適合的做法。（編輯：郭佩蓉）