長照遊田間樂　蘿蔔園回憶年少時

嘉基保康長照中心帶著7位長輩至太保春珠里的陳家蘿蔔園「拔幸福的回憶」，長輩們踏出戶外，體驗並回憶過往農務生活的奮鬥時光。

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活到老做到老是30年代左右的長輩最佳寫照，一生為著家庭在辛勤勞作過日子，孩子長大了仍不斷的付出給予，不曾想過要如何規劃自己的生活，因緣際會下保康長照中心社工師吳嘉停看到太保春珠里陳家蘿蔔園張貼「大家憶起拔蘿蔔」的好消息，第一時間就是想到長輩懷念許久未碰觸的熟悉事物，就是從年輕到老的農務生活，而對長輩最好的體驗就是生活經驗的回顧。

接洽園主陳爸爸後他相當感動且喜悅，大力歡迎保康長照中心帶長輩至蘿蔔園拔蘿蔔。雖然長輩的腰力及膝蓋不好，無法長時間的彎曲，但能夠踏上曾經最熟悉的泥土，湧上的都是源源不絕的回憶，嘴裡與工作人員分享的更是他們的經驗談，許多的小技巧全都是從長輩口中說出才知道的，這些都是長輩的生活回憶，看見他們滿足的笑容及開心地參與，就是工作人員最大的歡喜。

嘉義基督教醫院社區健康部黃秀珍部主任表示，在疫情爆發的時代裡，許多的活動都被限制，在台灣在全民努力下，能夠讓機構的長輩外出相當難能可貴，感謝蘿蔔園主陳爸爸給予我們這樣的機會，讓長輩可以有個快樂的回憶。