特企／遠百聖誕禮讚　串連愛的公益捐贈

2020年進入12月即將迎來溫馨歡樂的耶誕佳節。截至10月底遠百個體營業收入相較去年成長接近一成，合併營業收入上看864億，顯示遠百在疫情期間重視環境安全！全台遠百多項防疫措施到位，也布置了濃郁的耶誕氣氛，搭配「聖誕禮讚」檔期國際精品加碼，讓大家Go遠百購開懷。

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另落實遠百愛的串連企業精神，台南大遠百12月5日晚上舉辦「2020我愛你聖誕公益點燈」，當天由遠東集團董事長徐旭東及臺南市市長黃偉哲、行政院內政部政務次長陳宗彥、遠東百貨營運長林彰豊、日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次及各界貴賓一起正式點亮「2020我愛你公益聖誕樹」，於活動中由遠東集團徐旭東董事長代表贈送愛心運動鞋、遠東百貨營運長林彰豊也送後背包、黃偉哲市長則是贈送機能背包，讓現場所有人皆感受到節日及企業的溫暖。

【遠百全台分店聖誕檔期及優惠如下】





即日起~12/21 在A13、寶慶、桃園、新竹、嘉義、台南、高雄、花蓮、板橋大遠百、台中大遠等10家店於及12/17~12/28於板橋中山店於都享有百貨服飾當日5,000送500的優惠 !! 即日起~12/8 於信義A13及即日起~12/14 於板橋大遠百則是國際精品單筆1萬送1,000，台中大遠百則是即日起~12/8是國際精品單筆2萬送1,000!外聖誕檔期期間全台各店全館當日單筆分6期刷滿6,600送200 (8大銀行) ，數位3C當日單筆分6期刷滿10,000送500(7大銀行)





(詳細兌換跟使用方式請查閱遠百官網及DM資訊)





【全台遠百耶誕氣氛超濃郁】





新竹大遠百邀請榮獲第55屆電視金鐘獎「動畫節目獎」的台灣原創動畫《Food 超人》來到一樓廣場，打造一部充滿耶誕氛圍可愛又吸睛的麋鹿特快車，掀起Food超人歡樂聖誕派對，邀請大小朋友們盡情玩樂拍照打卡。





台南大遠百推出2020我愛你聖誕公益點燈活動，設有台南聖誕臨時郵局，有收寄服務，購買郵票還可蓋世界唯一限量特別版紀念郵戳。前100名與台南大遠百聖誕樹合照上傳個人動態打卡地標#遠東百貨台南大遠百，出示畫面即可兌換限量閃亮好禮。

遠百花蓮耶誕氣氛濃郁，啟動「繁星圓夢計畫」募集聖誕禮物。

