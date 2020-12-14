房市／打房緊箍咒　北屯免驚　剛性需求強

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房市／打房緊箍咒　北屯免驚　剛性需求強

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-12-14 08:00:00

北屯
▲網友討論，央行祭出的信用管制措施，是否影響北屯房市？（圖／NOWnews資料照片）
央行祭出四大信用管制措施，定調「打炒房非打房」，但網友議論，近期被買氣熱絡的台中北屯房市，是否因此受到衝擊？對此，房市專家分析，北屯既有成熟商圈，亦有重大建設加持，剛性需求仍能穩撐當地房市。
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央行針對建商、法人、個人第三套房貸進行信用管制措施，作法包括，第一，全國公司法人購置住宅第一戶最高貸款6成，第二戶（含）以上最高5成，且均無寬限期；第二，全國自然人第三戶（含）以上購置住宅，最高貸款成數6成，無寬限期；第三，借款人購買住宅區及商業區土地貸款，應檢附具體興建計畫，且最高貸款成數為6.5成，並保留其中1成待動工後才能撥款；第四，餘屋貸款最高5成。
針對網友討論此舉是否讓北屯房市受衝擊？大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，此次措施主要針對多戶持有及投資客加以抑制，對於首購、自住持有一戶者則無影響，換言之，並非針對某特定區域打房。

郎美囡進一步說明，以短期來看，由於多戶持有的投資客未來不再享有寬限期，資金壓力較大，買氣可能暫時略縮。不過，因北屯雖有投資客，但本身人口也相當稠密，自住剛性買盤相對強勁，加上擁有多個成熟商圈，以及捷運、新設百貨商場等重大建設議題加持，中長期而言，房市仍能受到穩定支撐。

信義房屋文心昌平店店長謝明哲則認為，首先，針對公司法人購置住宅，通常中小企業購置不動產，習慣以企業主個人名義，上市上櫃公司或日後有意上市上櫃的大型企業，才較常使用法人名義；其次，針對自住或置產市場，即便央行還未宣布這四大信用管制措施，通常一般人若買到第3戶且都需貸款，銀行針對第3戶以上，本來也就較少給予8成房貸。
至於後兩項針對土地與餘屋的部分，謝明哲則認為，通常大型建商資金較雄厚，受衝擊相對小，反觀中小型建商壓力較大，推案可能趨於保守。唯要注意的是，中小型建商過去銷售策略多半以相對親民的價格搶攻市場，以便盡快完銷，未來如推案趨於保守，市場上親民價格的新推案是否隨之遞減，需進一步觀察。
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