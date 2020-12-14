房市／打房緊箍咒　北屯免驚　剛性需求強

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針對網友討論此舉是否讓北屯房市受衝擊？大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，此次措施主要針對多戶持有及投資客加以抑制，對於首購、自住持有一戶者則無影響，換言之，並非針對某特定區域打房。
郎美囡進一步說明，以短期來看，由於多戶持有的投資客未來不再享有寬限期，資金壓力較大，買氣可能暫時略縮。不過，因北屯雖有投資客，但本身人口也相當稠密，自住剛性買盤相對強勁，加上擁有多個成熟商圈，以及捷運、新設百貨商場等重大建設議題加持，中長期而言，房市仍能受到穩定支撐。
信義房屋文心昌平店店長謝明哲則認為，首先，針對公司法人購置住宅，通常中小企業購置不動產，習慣以企業主個人名義，上市上櫃公司或日後有意上市上櫃的大型企業，才較常使用法人名義；其次，針對自住或置產市場，即便央行還未宣布這四大信用管制措施，通常一般人若買到第3戶且都需貸款，銀行針對第3戶以上，本來也就較少給予8成房貸。
至於後兩項針對土地與餘屋的部分，謝明哲則認為，通常大型建商資金較雄厚，受衝擊相對小，反觀中小型建商壓力較大，推案可能趨於保守。唯要注意的是，中小型建商過去銷售策略多半以相對親民的價格搶攻市場，以便盡快完銷，未來如推案趨於保守，市場上親民價格的新推案是否隨之遞減，需進一步觀察。