聖誕企業送暖！行動玩具車啟動　二手玩具環島送社福團體

我是廣告 請繼續往下閱讀
有別於其他各管理處，將二手玩具捐贈給需要的社福機構，並帶領長者及孩童舉辦玩具拆解及宣導塑膠回收觀念，台塑企業內部號召公司員工發起捐贈二手玩具活動，一早就有不少員工帶著家中玩具迎接玩具車的到來，將二手玩具投入玩具回收箱中。
台塑企業主管表示，這次玩具回收活動只是一個開始，日後在大樓裡都會設置一個玩具回收箱，讓員工隨時都能將家中沒用到的玩具捐贈出來，這個小小的舉動，不僅是響應企業推動循環經濟及塑膠回收專案，也透過行動玩具車將這一份愛傳遞給更需要的孩童手中，讓玩具帶來的歡樂能夠延續。
而此次行動玩具車環島行程從彰化管理處出發，南下首站抵達麥寮工業園區，接著一一走過嘉義管理處、高雄昆仲公園、宜蘭管理處、台北大樓，桃園龜山的台北管理處，最後一站將回到彰化管理處，並邀請周邊小朋友共同互動遊戲。
台塑企業透露，不僅台塑大樓，目前全台企業各廠區都設置回收箱，在彰化及台中地區的台亞加油站，也陸續完成回收箱設置，希望鼓勵民眾及小朋友將家中不要玩的玩具，投到回收箱中，不僅孩童在寓教於樂中學習塑膠製品的知識，同時也將回收的玩具送到有需要的社福機構，讓玩具資源可以持續被使用。
另外，根據台灣血液基金會官網資料顯示，全台多個捐血中心血庫存量偏低，不足4至7天的安全存量，元大金控日前也舉行集團捐血活動，活動當天共募得923袋熱血，廣邀同仁與民眾及供應商一同挽袖捐血，並三度攜手警政署「165反詐騙諮詢專線線」，在臉書粉絲專頁舉辦活動，擴大成效，今年共捐出近3千袋熱血。
台灣LG電子則關懷偏鄉，包括長期合作的喜憨兒基金會「送愛到偏鄉」計畫、一日志工活動，及攜手大專院校學生合作的「希望起飛」活動。其中「希望起飛」連續六年來透過結合才藝發展、潛能開發的創意提案，挑選優秀的大學生團隊，於暑假時前進偏鄉，以熱血、豐富的活動課程陪伴偏鄉孩童探索夢想。即使疫情影響，2020年號召超過350位大學生參與活動，服務超過400名偏鄉孩童，期望透過最實質的陪伴，翻轉偏鄉孩童的未來。