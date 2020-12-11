最後倒數！他傻眼「深綠家人」都在看中天 網揭真實心態
最後倒數！他傻眼「深綠家人」都在看中天 網揭真實心態
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-11 21:25:04
中天新聞台歷經換照申請失敗、假處分遭駁回後，於今（11）日晚間11時59分確定證照到期，將轉往網路發展。而在關台前夕，中天新聞發起最後倒數的直播不中斷，也引發外界關注。就有網友透露，晚上回家發現自己的「深綠家人」卻都鎖定中天新聞，讓他直呼「是否失序了」？不過許多網友都指出，深綠民眾觀看中天最後直播的「真實心態」，要原PO別緊張。
中天告別52台最後倒數前夕，有網友在PTT發文透露自己家人政治傾向是深綠的，以前是扁迷、現在是英粉，平常晚上都在看三立的政論節目，「永遠都不會轉，都是在看三立」。但原PO驚訝表示，沒想到今天回到家發現，家人們竟然不看三立，「他們都在看中天」。原PO不禁納悶，「這一切是否失序了？還是物極必反，深綠看到中天這樣被打壓起了惻隱之心，從此刻起他們從深綠轉為深藍？」最後更詢問大家該怎麼辦？
不過網友大都要原PO不用擔心，紛紛留言回覆說，「看一天少一天，以後想看沒得看」、「絕版品總是比較稀奇」、「合理呀，看人倒台的心態」、「我深綠今天也會看到十二點」、「重磅來賓彭文正啊」、「當綜藝節目看啊，以後想看還看不到咧」。據了解，中天新聞台明日午夜0時起，將不在52頻道播送，轉往網路發展。而52頻道目前NCC與地方政府仍在審理各家業者所提出的頻道變更計畫，現階段暫以「跳頻」方式處理，也就是民眾轉台時，51台會直接跳往53台。（編輯：倪浩軒）