在超商工作有年終獎金？員工曝「驚人內幕」：其實很敢給

2020年很快地就要過完，雖然因為疫情的影響，許多人被裁員後，至今仍找不到工作，不過還是有不少人仍堅守在自己的工作崗位上，對此，也有一名男網友好奇「在超商工作會有年終嗎」，貼文一出，引起熱議，也有網友曝內幕，直呼「其實很敢給」。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「超商工作有年終獎金嗎」為題發文，表示自己目前在某家超商上班，但最近有點想轉換跑道，不過家人卻希望他能領個年終再走，「但我很多同學都說之前工讀時，只有過年上班有Double而已，沒有年終」。原PO也提到，雖然已經問過過來人的經驗，但因為家人的希望，於是他才發文「想請問超商工作沒有年終獎金是正常的嗎，還是我應該要認真問一下店長呢」？

▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「超商工作有年終獎金嗎」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲年底將近，有網友發問「超商有無年終獎金」，貼文一出，引起熱議。（示意圖／ NOWnews資料照）

不過也有不少網友回應，「直營的有，蠻有感的，待過的加盟則是有春節紅包」、「直營的有，我那時候工讀，時數比較少也有5000」、「直營的有，加盟的看老闆」、「我是加盟的有喔，但不多，不無小補啦」、「加盟看店長，有些店長人很好年終不會比直營差」、「直營真的有領過差不多130K的錢，原PO如果年資有一年以上，時數又多的話可以留下來領錢在離職，同事都在時間到了再走」、「統X的只要是直營的，不管是不是工讀生都有年終」、「直營，正職基本10萬起跳 ，工讀生就年終ㄧ個月而已。目前在直營當大夜，統X直營真的不錯，但要往上升，很敢給，也不會倒。今年疫情也沒有影響，加盟基本上沒有年終」。

綜合網友說法，超商共分成「直營店」及「加盟店」，直營店一般來說都會給員工年終獎金，無論是正職還是工讀生；而加盟店基本上是沒有年終獎金的，但主要還是看該家店的店長，有些店長會給，但也有些不會給；而某家超商福利據網友所述，相當不錯，也讓該名網友直呼「很敢給」。（編輯：郭佩蓉）