旅館人員檢測陰性 陳時中：浙江台商本土染疫可能性低
旅館人員檢測陰性 陳時中：浙江台商本土染疫可能性低
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-12 11:41:25
面對近來不斷有聲音質疑浙江染疫台商（案719）可能是本土病例，中央流行疫情指揮官陳時中今（12）日出席活動間提到，該名台商與德國確診男的病毒基因序列比對結果，可能還要再等一、兩周，才能進一步釐清，但顯示本土感染的可能性越來越低。
由於有一名浙江染疫台商（案719），因為入境第12天才發病，再加上居住的防疫旅館其他樓層，有一名德國的境外移入確診個案，引發各界對於他是本土個案的疑慮。雖然防疫旅館14位人員採檢皆陰性，但面對媒體不斷追問，陳時中今日出席Discovery台灣戰疫全紀錄Beating COVID-19首映會活動間提到，要進一步調查，病毒基因序列大概還要兩個禮拜才會有結果。陳時中指出，針對案719進行調查，認為本土感染的可能性越來越低，因為旅館員工採檢，沒有疑似病毒，該名台商與德國確診男的病毒基因序列比對結果，可能還要再等一、兩周，才能進一步釐清。
對於新冠疫苗採購進度，陳時中曾表示已與國際大廠簽約，採購1000萬劑新冠疫苗，但因為不透露細節，被媒體稱為「祕密疫苗」。外傳可能是輝瑞/BNT疫苗，只是代理商從台灣東洋換成港商雅各臣。對此，陳時中表示，沒有什麼秘密疫苗，有些疫苗都還在洽談中。
而新加坡政府宣布，18日起將正式開放來自台灣的短期旅客入境，只要核酸檢測陰性，即可免隔離外出活動，對於這項好消息，指揮中心發言人莊人祥昨日表示，新加坡雖然被我方列為是「低風險國家」，但民眾出國前仍需自行評估風險，由於考量現正值秋冬疫情嚴峻時刻，暫不考慮互惠開放。而陳時中則說這是新加坡基於對台灣防疫的信任，才做出的決定。
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