3歲男童回台前停留機場遊戲區　與母雙雙確診同住病房

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案733母親於12月9日起陸續出現打噴嚏、喉嚨癢及嗅覺異常情形，12月11日衛生單位安排2人就醫採檢，案734男童就醫時出現發燒症狀，2人均於今日確診。個案檢疫期間，有2名社區管理員曾於收垃圾及送包裹時，短暫接觸個案，但因接觸時間短且有佩戴口罩，故列自主健康管理。
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，案734年齡僅有3歲，可說是目前國內染疫年紀最小的，統計未滿5歲確診的孩童加上今天案734共有3例，3例症狀都只有發燒，也都屬於輕症，目前小朋友染疫而重症的狀況極低，孩童並不是高風險群。
至於母子感染源還未確定，但羅一鈞指出有些線索，像是孩子在美機場登機前，有到兒童遊戲區內遊戲，可能直接或間皆被傳染，再加上留在當地的男童父親之後也出現頭痛症狀，雖然無法確認是否為新冠肺炎，但母子感染源有很高機率是在境外。而因為案734年齡僅有3歲，需要家長照顧，因此母子收住在同一個負壓隔離病房治療。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。