3歲男童回台前停留機場遊戲區　與母雙雙確診同住病房

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3歲男童回台前停留機場遊戲區　與母雙雙確診同住病房

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-12-12 14:51:43

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，針對境外移入個案做說明。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，針對境外移入個案做說明。（圖／記者劉雅文拍攝，NOWnews資料照片）
指揮中心今（12）日公告新增8名境外移入，其中一對本國籍的母子確診，其中孩子是3歲男童，為目前國內染疫年齡最小。指揮中心表示，目前母子感染源不明，但有一些線索，就是孩子在美國機場登機前有在兒童遊戲區中遊戲，且男童父親留在當地之後也出現頭痛的狀況。至於母親回台後症狀是打噴嚏、嗅覺異常，孩子則是發燒，目前兩人同住一間負壓隔離病房治療。
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指揮中心指出，案733、734這對母子，分別為本國籍30多歲女性及未滿5歲男童，長期居住美國(前次自台灣出境時間為2019年3月)，今年12月6日一同返台，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，未與其他家人接觸。
案733母親於12月9日起陸續出現打噴嚏、喉嚨癢及嗅覺異常情形，12月11日衛生單位安排2人就醫採檢，案734男童就醫時出現發燒症狀，2人均於今日確診。個案檢疫期間，有2名社區管理員曾於收垃圾及送包裹時，短暫接觸個案，但因接觸時間短且有佩戴口罩，故列自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，案734年齡僅有3歲，可說是目前國內染疫年紀最小的，統計未滿5歲確診的孩童加上今天案734共有3例，3例症狀都只有發燒，也都屬於輕症，目前小朋友染疫而重症的狀況極低，孩童並不是高風險群。

至於母子感染源還未確定，但羅一鈞指出有些線索，像是孩子在美機場登機前，有到兒童遊戲區內遊戲，可能直接或間皆被傳染，再加上留在當地的男童父親之後也出現頭痛症狀，雖然無法確認是否為新冠肺炎，但母子感染源有很高機率是在境外。而因為案734年齡僅有3歲，需要家長照顧，因此母子收住在同一個負壓隔離病房治療。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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