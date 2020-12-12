今日廣場》王彼得／警察好漢「邱霸子」傳奇！

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2017年8月台北世大運，來了全球1萬多名運動選手，也有反年改、政黨輪替後，衍生出的各路陳抗團體，堪稱世上之最。
雖然，這場世大運最終圓滿落幕，台灣選手取得讓國人驕傲的成績；台北市長柯文哲的聲望，也從原本支持與反對的死亡交叉，重新「站」了起來。不過事後，作為台北市警察局長的邱豐光，在各路人馬追殺「處理陳抗」不利指責下，即使柯P一再力保，還是在當年底，「明升暗降」調任警政署副署長。
原本以為「邱霸子」自此就會歸於平淡，沒想到一年之後，移民署署長一職出缺，不僅層峰對他屬意，內政部長徐國勇親自徵詢邱個人意願。最終，邱豐光接任移民署署長。而在此同時，外界傳聞雙北市長，都看好邱的能力，均希望延攬他當副市長。
邱豐光可說是「臨危受命」，2018年12月28日，就任移民署署長時，剛發生南向政策「觀宏專案」，148名越南觀光客集體脫逃，半個月內，邱就以專業的老刑事警察專長和經驗，把所有脫逃者全數捕獲到案，算是不辱使命，也證明徐國勇和層峰，任人唯才，沒有對他看走眼。
其實，處理假觀光客脫逃，只算是「小菜」，邱豐光在移民署的政績，簡直是個「奇跡」。移民署查處外來人口違法統計，邱上任的前一年2017為23,870 人次，他上任的第一年，則達32,447人次，破案績效的成長高達36%，而且是實打實不容灌水的「硬指標」。邱的政務成績不論在警政系統，就算在所以政府部門當中，都堪稱為「第一」。
「好漢」不是一朝一夕所能養成，邱豐光40多年警察生涯，早就有不少「亮點」。1997年白曉燕案，三嫌陳進興挾持南非武官案，時任北市刑大副大隊長的邱豐光，不僅協同搶救人質，而且押著陳進興出現在媒體鏡頭前。
2010年5月，台中市發生黑道角頭翁奇楠遭槍殺，扯出有四名警察在場，引發中市治安、警察風紀連環風暴。在前任警察局長請辭負責後，邱豐光臨危受命接任。沒多久，翁案宣告破案，槍手落網，當地治安和警察軍心也逐漸穩定。
2015年邱又接下台北市警局長一職，迅速偵破因販毒集團內訌，而引發的西門町雙屍命案。之後又破獲國際犯罪集團聯手的一銀盜領案，讓台灣警察在國際上大出風頭。
「老兵不死，只是凋零」。好漢「邱霸子」退休，但他寫一頁台灣警察和公務員的「傳奇」。
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