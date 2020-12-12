229,8萬起，福斯商旅全新T6.1 California Beach限量上市，全台6間「T6.1 California專屬展示中心」同步成立！

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30年共經歷四個世代的傳承，California 以高品質的德製造車工藝、傳承高功能且極受歡迎的經典元素「可掀式車頂」，及符合當代生活的進化機能持續風靡至今，使其成為了愛好戶外休旅玩家一生中絕對要有的德製夢幻露營車－California！
福斯商旅California不僅為國內市場唯一德國製造，更是獨一無二的原裝進口露營車；隨著時代演繹，全新T6.1 California車系不同等級車型選擇，國內率先導入的T6.1 California Beach車型，以符合入門級距、實用且貼心的高機能特性，並搭載多項主被動安全配備，給予消費者最值得的露營車首選。未來，福斯商旅將會陸續導入T6.1 California其他車系，給予戶外休旅玩家全方位滿足。在眾所期待下，12月11日，全新T6.1 California Beach正式在台限量上市，福斯商旅更特地於麗寶樂園露營區落雨松林結合【CAMP de AMIGO | 戶外風格露營音樂祭】舉辦發表會。
多樣創新專屬配備 新世代多功能掀頂露營車問世作為戶外出遊首選的T6.1 California Beach，不僅擁有五星級Villa的露營貼心機能設計，提供獨具空間設計巧思的「手動液壓升降可收納車頂帳篷含舒適雙人床鋪」，以及足夠遮陽效果及隱密性的「環艙遮光簾」，全面搭載靈活變化的後座乘客艙座椅「平躺臥鋪功能」、「三區獨立恆溫空調含駐車暖氣」等，給予國人安心舒適的移動城堡；此外「伸縮式車側遮陽棚」、收納不佔空間的「隱藏式摺疊桌椅」，讓您與家人隨心所欲共享大自然之美。同時，前座椅亦可旋轉180度並與第二排乘客艙座椅面對面，給予家人們互動悠閒的快樂時光。
福斯商旅為強化國人日漸重視戶外休閒的移動生活，全新T6.1 California Beach配備升級再進化，其中包含：後座乘客艙從兩人座椅升級為「三人座椅」，不僅可輕鬆前後滑移調整乘座空間，亦可結合後艙空間的「多功能摺疊板」，並搭配可調式舒適床墊，平躺三人座椅即可化身成舒服的臥艙；同時，因應一般家庭的烹飪需求，全新T6.1 California Beach於車艙內左側首次配置隱藏式收折流理台，並在流理台左側增設單爐烹飪瓦斯爐，不僅節省車內空間，同時滿足出遊時隨時料理的需求。此外，收納於右側滑門的「隱藏式摺疊桌」，可任意變換為行動廚房的延伸吧檯；而California Beach經典設計的「手動式升降車頂帳篷」，一推開即變身雙人舒適床位，有別於過往松木床架，全新T6.1 California Beach上鋪床架結構更升級為符合人體工學的「碟型彈簧」，並於車頂帳篷新增「前方開口」，給予一家人擁抱繁星入睡的舒眠環境。全新T6.1 California Beach的新世代嶄新設計，多元豐富的實用表現，不論作為日常生活、或是周末休閒等皆能滿足所有用車生活需求。
新世代嶄新格局 寬敞車室具備多種彈性空間變化 滿足行動玩家旅途所需
全新T6.1 California Beach不僅承襲新世代T型車的車身格局，嶄新外觀設計採用新式樣大型水箱護罩、全新車頭及車身同色前保桿整合式霧燈含彎道照明功能設計，搭配全新LED頭／尾燈組、前葉子板California專屬銘牌及17吋輪圈等，讓整體視覺更添穩重；同時，皆備有外接充電接頭，提供車內所有電器用品，給予露營時充足電力不斷電；此外，T6.1 California Beach車系提供8款耀眼車色選擇，包含香草白、米白灰、璀璨銀、鏡色灰、漠地棕、古銅金、星空藍、月桂綠，滿足所有買家獨特風格的呈現。