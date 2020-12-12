宥勝激情吻到忘我　女星誇讚：果然是大前輩

影集《戒指流浪記》由宥勝、林予晞主演，兩人在前兩集就吻不停，高達4次吻戲，吻出台劇新高度。宥勝直喊與林予晞在棒球場天雷勾動地火的「本壘板之吻」，吻到全身通電，有如10萬伏特在他身上亂竄，林予晞則讚嘆宥勝的嘴唇天生麗質，自嘆嘴唇的觸感和柔軟度不如他，因此想要更認真保養自己的嘴唇，打趣說：「宥勝真不虧是大前輩，連嘴唇的細節都做得很好。」

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▲《戒指流浪記》由宥勝、林予晞（左）主演。（圖 / HBO Asia提供）

× ▲《戒指流浪記》由宥勝、林予晞（左）主演。（圖 / HBO Asia提供）

宥勝與林予晞在《戒指流浪記》除了天雷勾動地火的「本壘板之吻」外，還有兩人在床上你儂我儂的「蟬蛹吻」，只見兩人幾乎零距離的感受對方體溫，宛若老夫老妻般，就連睡覺也只想要緊緊相依，而他們還有一場求婚情節，宥勝單膝下跪，深情的對林予晞說：「你是我生命中最重要的人，我會一直陪伴你，照顧你。」

宥勝與林予晞在戲裡放閃程度不僅於此，兩人連早上起床，還要靠親吻把對方吻醒，劇中宥勝打著赤膊裹著浴巾，甜蜜地親吻林予晞的額頭，輕聲道早安，給予對方一整天工作愛的能量。宥勝透露，自己如戲中角色一樣，常常會親吻另外一半臉頰，「起床會親、睡前會親、開心就再親。」

▲林予晞（左）、宥勝在棒球場激吻。（圖 / HBO Asia提供）

× ▲林予晞（左）、宥勝在棒球場激吻。（圖 / HBO Asia提供）

林予晞則說自己在交往時會是有所謂早、午、晚儀式的人，不論是出門前，又或是工作回來後的碰面，只要是相見與分離時，至少會有一個擁抱，「如果沒做的話會有一點失落，會期待對方也能理解這樣心情的人」，若對方覺得這樣很無聊，沒有必要，「我會有點傷心」，如戲中角色般對另外一半的任何愛的舉動有所期待。