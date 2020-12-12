搭捷運見「黑洞奇觀」！女大生驚呼 全場笑翻：後勁好強
搭捷運見「黑洞奇觀」！女大生驚呼 全場笑翻：後勁好強
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-12 18:01:30
捷運是許多學生、上班族搭乘的大眾交通工具之一，不受路面塞車限制、通勤時間穩定好掌握，且價格也算經濟實惠。不僅如此，搭捷運發生的各類經驗更經常成為網路熱門話題。日前就有位女大生分享自己在捷運上目擊的「奇景」，一位路人的頭髮被吸進空調出風口，連頭皮都露出大塊皮膚，讓女大生驚呼「居然可以吸成這樣」，其他網友也全都笑翻，引發熱議。
有位女大生在《Dcard》發文，透露自己搭乘文湖線時看到「奇景」，不禁直呼十分驚訝，「居然可以吸成這樣！」而從女大生分享的照片可以看到，一位路人因為身形高大，且所站位置又剛好在空調出風口下方，頭髮便被吸入。女大生笑稱「連頭皮都露出來，這應該不是抓頭髮吧」，笑翻的網友也紛紛留言回覆說，「哈哈哈哈，笑死」、「還好不是假髮」、「這人太高了吧」、「就跟大賣場的電風扇會放紙條代表風力強勁，這個也是同理，他其實是在工作」、「我笑了」、「瞬間嘴角失守」、「後勁太強」、「拍攝者不救」。還有網友分享個人經驗，也是一樣在捷運上看到路人的頭髮被吸進空調出風口，只是不是在文湖線上。身高過人的民眾搭乘捷運時，可以注意一下出風口的位置，免得被迫物理性「怒髮衝冠」。（編輯：倪浩軒）