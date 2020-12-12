15年來首次週六不用工作！陳文茜曝動態：劃下短暫休止符
15年來首次週六不用工作！陳文茜曝動態：劃下短暫休止符
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-12 18:22:47
媒體人陳文茜主持《文茜的世界周報》15年，曾經歷政治干預、流浪3台，仍堅持每週為觀眾服務。不過隨著中天新聞52台昨（11）日走入歷史，陳文茜今日在臉書發文，感慨自己度過沒有《文茜的世界周報》的第一個星期六，15年又3個月以來首週六不用工作。陳文茜也曝光了自己今日行程，更在回覆網友留言時暗示了節目的命運。
陳文茜在「文茜的世界周報」臉書粉專發文表示，「這是15年又3個月以來，我不必匆忙起床，大量閲讀國際事件，下午二點已經在趕路，三點全神灌注工作，改稿、調整稿單、整理錄影資料、錄影直到深夜的星期六」。陳文茜表示，15年來每次週六有朋友邀約，總是一一忍痛拒絕，但「今天我要改口了，很抱歉，這個星期六給大家的是沒有世界周報陪伴你們的周末」。
陳文茜強調想要自己「好好留住這一天」，透露將去高雄衛武營參加鋼琴家陳毓襄的演奏會。陳文茜感性告白，「如果你有空白的一天，你永遠可以選擇填上不同的顏色。用音符，為自己人生的一個段落，停留一下、沉醉一下，然後劃下短暫的休止符」。
陳文茜過去談到中天新聞被撤照之後，曾宣稱「除非我的身體倒下」，否則節目將繼續播出，並將先轉戰網路YouTube。不過今天陳文茜在回覆網友留言時指出，「外電費用4000萬一年，網路養不起」，似乎對於轉戰網路有所保留。未來《文茜的世界周報》何時、會在哪個頻道復播，粉絲都很關注。（編輯：倪浩軒）