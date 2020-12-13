與法律搏鬥2年成功結婚！玻利維亞首次承認同性伴侶登記
與法律搏鬥2年成功結婚！玻利維亞首次承認同性伴侶登記
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-13 10:36:47
玻利維亞12月9日首次承認同性婚姻在民事上的效力，該國第一對同性伴侶為現年48歲的阿魯基帕（David Aruquipa）以及45歲的蒙塔尼奧（Guido Montaño）兩人分別為商人、律師，在2018年登記結婚卻遭到戶政機關駁回，歷時2年的訴訟才成功結合。當地的平權活動者希望，這項決策能夠歷史性的改變玻利維亞的婚姻法規。
綜合外媒報導，阿魯基帕和蒙塔尼奧已經交往超過11年，但玻利維亞的法律並不承認同性婚姻，為此兩人提出訴訟，指控國家法律中存在歧視，違反了國際人權標準。對於與伴侶成功登記結婚，並創下玻利維亞國家歷史新頁，阿魯基帕表示，合法登記只是開始的第一步，真正激勵他們的是用自身力量去改變法律。國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）美洲分部主任維萬科（Jose Miguel Vivanco）表示，同志（Gay and lesbian）是玻利維亞社會中的一份子，他們應該被國家的法律所認可，玻利維亞的規範應該停止將這些人視作「次等公民」並開始認同他們的結合。報導指出，僅管拉丁美洲當地的宗教團體強烈反對同性戀，但近期拉丁美洲逐漸有呼聲支持同性婚姻合法，在阿根廷、厄瓜多爾、巴西、哥倫比亞、以及墨西哥部分地區等已經開放同性婚姻登記。