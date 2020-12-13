農曆年前「3星座」財運翻漲！第1位將有橫財　鈔票滿天飛

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農曆年前「3星座」財運翻漲！第1位將有橫財　鈔票滿天飛

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-13 11:17:47

鈔票
▲塔羅牌艾菲爾老師在臉書粉專公佈了農曆年前財運翻漲以及花錢消災的「3星座」，這1位將有橫財，獎金拿不完。（示意圖／ NOWnews資料照）

2020年就快過了，在農曆年前，有哪3個星座財運翻漲，又有哪3個星座得要花錢消災呢，塔羅牌艾菲爾老師在臉書粉專公佈了，農曆年前「財運翻翻VS破財連連」的星座大點名，趕快揪家人、閨蜜一起來看看吧！

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▲塔羅牌艾菲爾老師在臉書粉專分享了農曆年前財運翻漲「3星座」。（示意圖／取自
▲塔羅牌艾菲爾老師在臉書粉專分享了農曆年前財運翻漲「3星座」。（示意圖／取自 pixabay ）
【花錢消災星座】

第三名、金牛座

農曆新年前，水星會在你的官祿宮逆行，讓你在工作上容易引發衝突，雖然你有滿滿的鬥志，但是如果執意按照自己的計劃進行，而不是與同事討論後在執行，後果就是影響整個團隊的績效，通司也很可能因為你的一意孤行而斷了你的升遷之路。來自上級的施壓，讓你喘不過氣，你們的想法理念落差，也會讓你進步的幅度大為縮減，這時就會波及你的薪資收入。

第二名、水瓶座

農曆新年前，水星會在你的命宮逆行，之所以會讓你破財不斷，是因為家裡或是你自己需要一筆不小的開銷，像是租屋、買房，也可能是電器用品損壞更換、又或者是你在百貨週年慶看到想買的裝飾品、名牌包、化妝品現正特賣，心裡就把持不住荷包失守。但是不需要太過擔心的是，雖然錢花出去了，其實你是心甘情願的，錢只是換成了你喜歡的物品，帶給你心靈上的滿足。

第一名、摩羯座

農曆新年前，水星會在你的財帛宮逆行，平常對朋友好不在話下的摩羯，平常就少不了玩樂與聚餐，然而有時太過大方，反而讓自己變成了月光一族。尤其過年前可能有人向你借錢，心地善良的你無法拒絕好友，只能硬著頭皮答應藉出，但是這有去無回的借款，讓原本緊縮的荷包又更加扁平了。你又是一個報喜不報憂的性子，就算年難過，也不會透露半句給家人擔心。

【財運翻漲星座】

第三名、白羊座

目前火星正在白羊命宮發威，帶給你滿滿的鬥志與精力，讓你可以開始展開行動，在事業舞台上發光發熱。做業務的小伙伴，你會有貴人相助客源滿滿，讓你更有動力積極地促成每一個合約，成交率與業績都能再創佳績。自行創業者，你的計畫也能如期進行，一步一步實踐，生意走向穩定。加上木星在你的田宅宮，正在看房的大白羊不排除農曆年前下定簽約，買新房。

第二名、天秤座

目前木星正座落在天秤的事業宮位，給你帶來豐沛的正財收入，由於你的努力上級都有看在眼裡，農曆年前有望加薪升職大躍進，讓你在職場上更加得心應手，有機會在同儕中鶴立雞群，受到大家的崇拜。加上太陽正看著你的福德宮，貴人助力銳不可擋，很有可能出現許久未聯繫的老朋友，向你透露投資理財的門路，手上正才可以在這個時候利用錢滾錢，讓自己快速致富。

第一名、獅子座

目前金星在你的官祿宮；木星在你的第八宮，加上太陽在遷徙宮，農曆年前你將會收到一筆意外之財，別是在2020與2021交接前後10天左右，你會發現自己的能量爆棚，可能是公司突然追加一筆獎金給你、身邊的長輩給你零花錢、或是之前拖欠已久的人突然上門還錢、也可能是幫公司談成了一筆大交易，讓你進帳倍增，財運連漲。另外農曆年前如果有外派、出差千萬不能拒絕，這正是裝滿荷包的大好機會喔。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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