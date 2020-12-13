農曆年前「3星座」財運翻漲！第1位將有橫財　鈔票滿天飛

2020年就快過了，在農曆年前，有哪3個星座財運翻漲，又有哪3個星座得要花錢消災呢，塔羅牌艾菲爾老師在臉書粉專公佈了，農曆年前「財運翻翻VS破財連連」的星座大點名，趕快揪家人、閨蜜一起來看看吧！

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▲塔羅牌艾菲爾老師在臉書粉專分享了農曆年前財運翻漲「3星座」。（示意圖／取自 pixabay ）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師在臉書粉專分享了農曆年前財運翻漲「3星座」。（示意圖／取自 pixabay ）

第三名、金牛座





農曆新年前，水星會在你的官祿宮逆行，讓你在工作上容易引發衝突，雖然你有滿滿的鬥志，但是如果執意按照自己的計劃進行，而不是與同事討論後在執行，後果就是影響整個團隊的績效，通司也很可能因為你的一意孤行而斷了你的升遷之路。來自上級的施壓，讓你喘不過氣，你們的想法理念落差，也會讓你進步的幅度大為縮減，這時就會波及你的薪資收入。





第二名、水瓶座





農曆新年前，水星會在你的命宮逆行，之所以會讓你破財不斷，是因為家裡或是你自己需要一筆不小的開銷，像是租屋、買房，也可能是電器用品損壞更換、又或者是你在百貨週年慶看到想買的裝飾品、名牌包、化妝品現正特賣，心裡就把持不住荷包失守。但是不需要太過擔心的是，雖然錢花出去了，其實你是心甘情願的，錢只是換成了你喜歡的物品，帶給你心靈上的滿足。





第一名、摩羯座





農曆新年前，水星會在你的財帛宮逆行，平常對朋友好不在話下的摩羯，平常就少不了玩樂與聚餐，然而有時太過大方，反而讓自己變成了月光一族。尤其過年前可能有人向你借錢，心地善良的你無法拒絕好友，只能硬著頭皮答應藉出，但是這有去無回的借款，讓原本緊縮的荷包又更加扁平了。你又是一個報喜不報憂的性子，就算年難過，也不會透露半句給家人擔心。





【財運翻漲星座】





第三名、白羊座





目前火星正在白羊命宮發威，帶給你滿滿的鬥志與精力，讓你可以開始展開行動，在事業舞台上發光發熱。做業務的小伙伴，你會有貴人相助客源滿滿，讓你更有動力積極地促成每一個合約，成交率與業績都能再創佳績。自行創業者，你的計畫也能如期進行，一步一步實踐，生意走向穩定。加上木星在你的田宅宮，正在看房的大白羊不排除農曆年前下定簽約，買新房。





第二名、天秤座





目前木星正座落在天秤的事業宮位，給你帶來豐沛的正財收入，由於你的努力上級都有看在眼裡，農曆年前有望加薪升職大躍進，讓你在職場上更加得心應手，有機會在同儕中鶴立雞群，受到大家的崇拜。加上太陽正看著你的福德宮，貴人助力銳不可擋，很有可能出現許久未聯繫的老朋友，向你透露投資理財的門路，手上正才可以在這個時候利用錢滾錢，讓自己快速致富。





第一名、獅子座





目前金星在你的官祿宮；木星在你的第八宮，加上太陽在遷徙宮，農曆年前你將會收到一筆意外之財，別是在2020與2021交接前後10天左右，你會發現自己的能量爆棚，可能是公司突然追加一筆獎金給你、身邊的長輩給你零花錢、或是之前拖欠已久的人突然上門還錢、也可能是幫公司談成了一筆大交易，讓你進帳倍增，財運連漲。另外農曆年前如果有外派、出差千萬不能拒絕，這正是裝滿荷包的大好機會喔。（編輯：郭佩蓉）

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