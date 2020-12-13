李李仁日花5小時扮嬌嬌女　「全裸露臀」也無悔

李李仁新片《迷失安狄》獻出從影以來最犧牲表演，不僅要讓身高178公分的他，每天花費

，還有被性歧視、露臀等大膽橋段，連他自己都苦笑稱「這是我有史以來最大的挑戰」，但也為他帶來相當滿意的表演，「我到最後都捨不得跟安狄道別了！」

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《迷失安狄》釋出「我是安狄」幕後花絮，首度揭曉外型壯碩高大的李李仁，如何在化妝師、造型師的巧手下，化身成性格嫵媚的「安狄」，李李仁笑稱一開始看到劇本，就知道這部電影的挑戰非常大，沒想到實際上戲時，才發現辛苦程度遠超過自己想像，在拍攝這部電影期間，李李仁不僅要花費大量時間化妝，也必須戴假髮、胸罩，再加上他容易出汗，拍到一半就發現頭皮、胸部都狂長濕疹，讓他苦笑「真的還是不習慣扮女裝」。

▲▼李李仁在片中演繹跨性別者的痛苦人生。（圖／滿滿額娛樂）

到後來，李李仁扮女裝逐漸扮出心得，「我越來越喜歡鏡頭上的自己了」，到了拍攝後期，他獻出一場全裸露臀戲，讓他直呼難忘，只因他從未拍過這樣大尺度的戲，也苦中作樂笑說：「不過只有背面而已，當然不可以給你們看正面囉。」

李李仁在片中演繹跨性別者的痛苦人生，也講述他面臨外界歧視，只想回歸自己的家庭獲得認同，論及在《迷失安狄》中的妻子，支持他想成為女人的夢想，並對他說「辛苦了，過了這麼久，去找回你自己吧」，讓他當場淚崩，李李仁也坦言對劇本無比感動，「是何等的愛，能讓自己的太太說出這樣的話」，他認為安狄在外辛苦這麼久，即便全世界都不接受他，也希望家人一定要接受他。