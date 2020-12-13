國民女友身材「兇兇的」　每天健身3小時練出線條

「國民女友」祈錦鈅喜愛潛水、健身，因為甜美的笑容撞臉女神周子瑜而備受關注，17歲時就憑著出眾的外貌入行當模特兒。祈錦鈅日前難得接受拍攝202寫真年曆的邀約，很久沒有拍攝一系列「兇器」外露作品的她，不管是吃甜點、打球，每張養眼寫真照，都讓粉絲們大開眼界，震撼視覺。

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祈錦鈅表示自出道以來接到許多拍攝邀約，會有這次寫真年曆的誕生最主要是健康性感的企劃方向，適合即將推出的新歌《兇兇的》音樂曲風，「我現在的狀態在各方面是最滿意的，今年25歲，對於美感的看法和呈現也有所不同，過去的舊照片和影片就不用再回味。」

祈錦鈅成為歌手之後想積極轉型，對於自己性感的造型和裝扮會刻意排斥，她喜歡上潛水後結交到很多同好，可以穿比基尼在海邊游泳，健康又性感的形象獲得好評，而想法也開始有些轉變，「覺得當歌手又出寫真這2件事當然可以同時成立，在聽覺和視覺上呈現美好給大家，這麼簡單的事終於想通，讓大家久等」。





事實上，祈錦鈅拍攝前1個月，每天健身3個小時把線條練出來，「為了拍攝這些照片，已經1個月沒去海底潛水，沒去的原因是擔心曬太陽把膚色曬到不均或皮膚被水母攻擊，想保有膚質的最佳狀態獻給歌迷，但完成拍攝後已經定好冬潛計畫，迫不及待回到大海裡。」（編輯：侯家瑜）

▲祈錦鈅健康又性感的形象獲得好評。（圖／ ShaShin提供）

▲祈錦鈅拍攝前1個月，每天健身3個小時把線條練出來。（圖／ ShaShin提供）