節目燒錢撐半年　夏和熙主持險開天窗

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夏和熙不知不覺訪了近百組藝人歌手，橫跨綜藝、戲劇、唱片、網紅不同領域，眾多訪談中，他對於許光漢印象最深刻，大力稱讚其魅力：「他的表演、訪談、歌聲令人驚豔，怎麼會這麼穩定跟成熟！」至於未來想訪問的口袋夢幻名單？他則許下：邱澤、林心如、許瑋甯，「演員其實很神祕，想讓更多人知道除了作品、舞台上五光十色外，他們的生活是怎麼過，為揣摩角色是怎麼訓練的」，透過觀眾視角來帶領粉絲們獲得更多資訊。
談到手頭上另一個節目《全明星運動會》爆紅，夏和熙打趣說：「護具越來越多，身上舊傷、新傷不斷增加，最大的收穫是跟傷並行！我們帶著傷還可以拿下勝利，也從中穩定自己的思緒，這是我上到最棒的一課。」與隊友們幾乎天天見面練習，他笑稱：「我們感情真的非常好，大家都很害怕結束的那一天，但節目終究會結束，現在我們都很珍惜每一天訓練時光。」
夏和熙邀請了藍隊隊長胡宇威、凱莉、芳芸、琦琦來參加《名人說生活》，而他最想訪問的是紅隊「草屯囝仔」的阿倉，夏和熙表示，大家可能對他有刻板印象，但私下真的非常可愛，如果有機會很歡迎藍、紅隊友們來節目當中玩。他也預告2021年全心投入拍戲，希望能有更多精彩表現。
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