中共195萬黨員資料外洩！滲透英領事館、輝瑞等跨國企業

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「對華政策跨國議會聯盟」在數據安全分析師的協助下，將195萬名黨員的資料傳給4個媒體組織，其中一個即為《星期日郵報》。該媒體記者對整份名單進行分析發現：有位中共黨員於英國名校聖安德魯斯大學（St Andrews University）畢業，並曾在英國領事館內工作；宣誓效忠中共的中國學者，進入到英國大學參與敏感的研究領域，包括航天工程與化學；2016年在英國的19家匯豐、渣打銀行中，有600名中共黨員任職；研發COVID-19疫苗的藥廠輝瑞（Pfizer）和阿斯利康（AstraZeneca），共雇用了123名中共黨員；國防工業相關的企業，包括波音、勞斯萊斯以及空中巴士，都雇用了數百名的中共黨員。
報導指出，航空、航天工程學系被英國政府認定是最敏感的七大研究領域之一，來自非歐盟、五眼聯盟國家地區的學生，想要申請入學必須取得學術技術批准計劃（ATAS）證書，申請程序要求學生必須證明與國家相關的金援無關，這份數據同時驗證了過去一些國安專家對審查過程不夠嚴謹的擔憂。
除了敏感學科，中國遠洋海運集團（COSCO，中遠）在英國也有2個分部，內有7名共產黨員，其中在英國費利克斯托（Felixstowe）、薩克福（Suffolk）的貨櫃集運處數量佔整個全英國總量近一半。就整個中遠集團來說，2016年的資料顯示該集團在全球118個分部中，雇用了2909位中共黨員，代表全球海運貿易也被中國深深影響。
報導引述國安消息來源指，這份名單最早是中國內部的異議人士所取得，並儲存在上海的一家間辦公大樓中。名單內容除了中共黨員涉及的企業，還包括出生地點、日期和種族，某些人士還附上電話號碼與住址。
更令人必須警覺的是，這些曾經發誓將會「捍衛黨的秘密、效忠於黨、努力為共產主義奮鬥」的人們有一些在英國領事館內工作。英國白廳（Whitehall）的資深情報官員向《星期日郵報》表示，英國駐上海領事館內的中共黨員，距離軍情六處（MI6）駐上海人員的位置相近，很有可能讓情報人員資料走漏或曝光，代表國家安全亮起紅燈。
報導指出，雖然沒有證據表明名單上的中共黨員在進行間諜活動、無跡象顯示涉及的公司成為中國間諜的目標或受害者，且中國內部不少人入黨是為了職涯發展。但英國前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）認為，不只是在英國的外交辦公室，這項發現顯示中共成員已經遍佈全球，甚至滲透進世界上最重要的跨國機構。史密斯表示，這些人當然可以為中國「或是」英國服務，不能兩者同時兼具，呼籲政府必須立刻採取行動，將共產黨員逐出英國在世界各地的領事館。
英國前外交官、中國專家亨德森（Matthew Henderson）表示，中共名單進一步證明了中國如何滲入英國機構，並形容這是在「與狂野的狼共舞」（dancing with rabid wolves），這些人的目的是介入英國與美國的內部，間接推翻民主、超越西方。
亨利・傑克遜協會（Henry Jackson Society）外交政策智庫研究員阿姆斯壯（Sam Armstrong）形容這份數據是「令人不安的例證」顯示中國在全球範圍內的分佈，警告世人不能再視而不見，必須立即採取行動。專門研究東亞事務的前美國中情局（CIA）分析師也表示，不能夠相信中共，他們一直在尋找機會利用這些黨員以促進共產黨的利益。
但也有專家認為不用過度緊張，倫敦國王學院的中國研究所研究員巴尼特（Robbie Barnett）表示，在中國內部不少人其實並不關心社會主義，很大程度上這只是一個國家建設的計劃，無關意識型態。對此，中國駐英國使館發言人昨（12）日回應，希望媒體拋棄意識形態偏見和冷戰思維，以理性、公正的方式看待中國、中國共產黨和中國的發展。