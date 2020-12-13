女友騙頂尖大學畢業！他見「真實學歷」想告狀　眾全怒了

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

女友騙頂尖大學畢業！他見「真實學歷」想告狀　眾全怒了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-13 19:11:57

▲一名男網友崩潰發文，表示日前登入與前女友共用的雲端，竟看見她與現任男友的私密照。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友抱怨，女友騙自己是頂尖大學畢業，讓他相當傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
多數情侶在交往期間必定會因為個性、價值觀或其他原因發生爭吵，甚至以分手收場。對此，就有網友抱怨，女友一直自稱是頂尖大學畢業，直到最近才坦承以前念的是私立科大和研究所，他得知此事之後相當無法接受，他的妹妹甚至直呼「連對方父母也騙超不好」，貼文一出隨即引發熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《靠北女友my girl》表示，和女友是在網路上認識，對方在交往前就聲稱自己是頂尖大學畢業，研究所念的也是有名的，「她到我家裡吃飯也是這樣說，跟我的家人見過幾次面，女友也都還是這樣說」。
直到原PO最近跟女友開始談起結婚話題，女友才說其實自己是某科技大學畢業，這讓他相當傻眼，「然後我就有跟我妹提，看要不要跟爸媽說，我妹說這樣超扯，連對方父母也騙超不好，這樣該怎麼辦才好？」

▲許多網友認為，說謊雖然不對，但學歷在愛情裡，是沒有直接關係的項目。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲許多網友認為，說謊雖然不對，但學歷在愛情裡，是沒有直接關係的項目。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
許多網友也紛紛回應，「重點是她當初為什說這個謊吧」、「雖說是小事，但是說謊有點不好，現在騙學歷，以後戴綠帽也未可知」、「說謊是不對，但你是她男友，不是她老闆，學歷在愛情裡是沒有直接關係的項目」、「重要的是學識而不是學歷，如果為了這張紙就放棄一路攜手走過來的伴侶，那我想這人以後也不用結婚了，絕對會因為一點芝麻小事而離婚」。
還有網友認為，「所以你在乎的是學歷，還是她騙你？如果你在乎的是學歷，難怪她騙你，如果你在乎的是她騙你，學歷高低又有什麼？」、「試著了解看看為什麼要騙你，這比較重要吧」、「是去你家面試嗎」、「是不是因為你有說過喜歡會讀書的女生，所以她才這樣說謊」。（編輯：許智超）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020進入尾聲　10大頭條哪個最震撼？

2020進入尾聲　10大頭條哪個最震撼？

繼續作答
近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

繼續作答
您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀