女友騙頂尖大學畢業！他見「真實學歷」想告狀 眾全怒了
女友騙頂尖大學畢業！他見「真實學歷」想告狀 眾全怒了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-13 19:11:57
多數情侶在交往期間必定會因為個性、價值觀或其他原因發生爭吵，甚至以分手收場。對此，就有網友抱怨，女友一直自稱是頂尖大學畢業，直到最近才坦承以前念的是私立科大和研究所，他得知此事之後相當無法接受，他的妹妹甚至直呼「連對方父母也騙超不好」，貼文一出隨即引發熱議。
原PO在《靠北女友my girl》表示，和女友是在網路上認識，對方在交往前就聲稱自己是頂尖大學畢業，研究所念的也是有名的，「她到我家裡吃飯也是這樣說，跟我的家人見過幾次面，女友也都還是這樣說」。直到原PO最近跟女友開始談起結婚話題，女友才說其實自己是某科技大學畢業，這讓他相當傻眼，「然後我就有跟我妹提，看要不要跟爸媽說，我妹說這樣超扯，連對方父母也騙超不好，這樣該怎麼辦才好？」
許多網友也紛紛回應，「重點是她當初為什說這個謊吧」、「雖說是小事，但是說謊有點不好，現在騙學歷，以後戴綠帽也未可知」、「說謊是不對，但你是她男友，不是她老闆，學歷在愛情裡是沒有直接關係的項目」、「重要的是學識而不是學歷，如果為了這張紙就放棄一路攜手走過來的伴侶，那我想這人以後也不用結婚了，絕對會因為一點芝麻小事而離婚」。還有網友認為，「所以你在乎的是學歷，還是她騙你？如果你在乎的是學歷，難怪她騙你，如果你在乎的是她騙你，學歷高低又有什麼？」、「試著了解看看為什麼要騙你，這比較重要吧」、「是去你家面試嗎」、「是不是因為你有說過喜歡會讀書的女生，所以她才這樣說謊」。（編輯：許智超）