新北希望市集　樹林青農陳永龍堅持不用農藥

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店鋪經營平時由妻子陳麗萍管理，自己則穿梭於田間為優質蔬菜而努力，目前於樹林柑園種植約2分農地，以無農藥栽培方式生產健康蔬菜，並與當地農友合作，共同生產友善蔬菜，同時透過自身經營的店鋪協助合作農友銷售農產，藉以提升在地農產知名度與銷量。
青農陳永龍表示，以無農藥栽培蔬菜有較多困難需要克服，病蟲害防治也不如化學藥劑有效率，除了向其他經驗豐富的農友請教，自己更是積極參加農業局、農會及農改場的相關課程，終於能有穩定產量提供銷售，現在也積極協助合作農友栽培友善蔬菜，以打造友善農村為目標。
陳永龍很感謝農業局提供「新北希望市集」計畫的協助，讓小農產品曝光度增加，也協助場域及廣告形象改善，營造品牌正面形象，目前也與國立臺北大學進行產學合作，透過方珍玲教授與劉冠廷同學等人的協助，整合新鮮季節蔬菜及新北農特產，推出當季蔬菜箱並協助於大學內推廣販售。
農業局長李玟表示，秉持「先創通路、再開農路」精神，農業局積極拓展農產銷售通路，透過建立「新北希望市集」品牌，提升新北農產的競爭力，協助農友創造銷售通路，目前在新北已有19處希望市集據點。
農業局與陳永龍合作建立市集據點，據點內不止販售樹林當地、當季的友善蔬菜，更販售白米、茶葉及蜂蜜等新北各式農特產品，民眾前往購買，不僅支持新北在地小農，更可以吃到新鮮、健康的農特產品，減少食物里程，落實「從產地到餐桌」的概念。