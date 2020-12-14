英歐繼續貿易協商　但強生坦言極可能失敗收場

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強生和范德賴恩（Ursula von der Leyen）之前表示，會在週末結束前決定是否可能達成協議，但在一場越洋緊急通話後，兩人同意「加倍努力」繼續談判。
范德賴恩稍早在電視轉播的簡短聲明中說：「我們今天上午通的電話很有幫助。我們討論了未解的重大議題。」「我們的協商團隊近幾天日以繼夜工作。」
英國官員也聯合發布這項聲明。
歐盟負責英國脫歐首席談判代表巴尼耶（MichelBarnier）與英國代表佛羅斯特（David Frost）昨晚和今早都進行談判，之後會在布魯塞爾（Brussels）繼續協商。
范德賴恩與強生表示：「在歷經近1年筋疲力盡的協商後，儘管一再錯失最後期限，我們認為現在加倍努力是負責任的作法。我們已相應授權協商人員繼續談判，看看是否能在這個最後階段達成協議。」
愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin）告訴英國廣播公司（BBC），目前協議已協商完97%，「我認為剩餘的3%不會超出雙方彌合歧見的能力」。
馬丁說：「他們協商到深夜本身就是重要跡象。對話繼續，就給予我希望。」
愛爾蘭外交部長柯伏尼（Simon Coveney）在推特（Twitter）上寫道：「即使已到最終階段，現在是時候冷靜下來，讓協商人員取得進展。（這份）脫歐協商的聯合聲明是良好訊號。達成協議顯然非常困難，但是有可能的。」
德國總理梅克爾（Angela Merkel）也在柏林（Berlin）記者會上表示：「任何達成協議的機會都極受歡迎。」
歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）也樂見雙方繼續協商。他告訴法國公共電台（France Inter）：「我們必須盡一切能力化協議為可能。我們必須支持一份好的協議。」
一名參與協調行動的消息人士告訴路透社，歐盟27個成員國樂見英歐延長貿易談判，同時承諾若達成協議，會採取「所有必要步驟」儘速讓它生效。
英國19天後就要脫離歐盟單一市場。若英歐雙方無法達成貿易協議，雙方的貿易就得回歸WTO規範，關稅將推高物價，進口商會有文書工作得處理，而談判失敗，更可能破壞英歐未來數年的關係。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1091213