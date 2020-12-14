蘇貞昌用三倍券消費還打統編？行政院：不能核銷
新頭殼
calendar_today2020-12-14 08:16:53｜update2020-12-14 08:17:37
行政院長蘇貞昌今（13）日參訪台灣漫畫基地，他還特別準備了三倍券幫孫女買3000元的台灣原創漫畫，並自誇：「如果她們今天有來，我一定是最得意的阿公，孫女一定很高興」。不過，蘇貞昌結帳的時候卻被發現店員竟打上行政院統編，國民黨媒體部主任張智瑋就質疑：「是用納稅人錢發的三倍券買漫畫，然後再去行政院核銷嗎？」還酸說：「超賺的啦！」
前行政院發言人丁怡銘日前誤指牛肉麵含瘦肉精而訂購百碗牛肉麵抱歉，被抓包疑似想要「打統編報公帳」，沒想到蘇貞昌用三倍券前往商家買漫畫時，又被發現結帳時螢幕也出現行政院統編「03722403」。對此，張智瑋在臉書Po文說：「蘇貞昌用三倍券買漫畫，報行政院統編。是用納稅人錢發的三倍券買漫畫，然後再去行政院核銷嗎？超賺的啦！」他直言：「沒有就出來說沒有報帳就好，沒有報帳打統編幹嘛」，並強調這是「合理懷疑」。而行政院晚間澄清：「關於今日蘇貞昌院長至漫畫基地使用三倍券結帳時，店員於發票上打了統編一事，行政院秘書長李孟諺表示，所有買給孫女的漫畫皆為院長使用家中尚未花用的三倍券付費，總金額為3010元，其中3000元為三倍券支付，10元由他本人借給院長，並未使用院長個人特支費或其他公務預算。」
行政院指出，蘇貞昌公開使用三倍券購買漫畫贈給家人，於法不能用公款核銷，主計單位也不會核可。經查，確有交際科同仁事先提供政院資訊給店家，從各家媒體新聞畫面中很清楚，店家在結帳時並沒有詢問蘇貞昌是否應該打上統編，蘇貞昌本人對於發票上資訊也不知情。行政院提到，為避免造成社會誤解，行政院已責成交際科同仁，明日立即向蘇貞昌本人拿到發票後，前往更換收據發票。李孟諺則說明，蘇貞昌用自己家人的三倍劵購買漫畫，並藉此提醒國內民眾仍有百億三倍券尚未用完，以及宣傳本土漫畫作品，不需要申報特支費或公帳，自然沒有提供統編的必要。