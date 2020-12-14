為何麥當勞薯條外帶都縮水？員工曝「真相」：一堆人誤會
為何麥當勞薯條外帶都縮水？員工曝「真相」：一堆人誤會
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-14 11:36:19
台灣速食龍頭麥當勞時不時就會推出全新品項，加上堪稱無人能夠炸出同樣味道的「薯條」，深受不少民眾喜愛，但卻常常有人認為「外帶薯條」老是偷工減料，甚至加大也沒有升級感。近日，就有網友分享自己去買外帶麥當勞回家，結果薯條拿出後讓他非常傻眼，貼文引發熱議。
原PO在Dcard貼文指出「去外帶麥當勞的時候真的一定要檢查耶！中薯這個量大家覺得合理嗎？」只見貼出的照片中，薯條的份量剛好貼齊外包裝，沒有多出，不多也不少，但這樣的份量令原PO不是非常滿意。貼文一出，網友紛紛回應「外帶薯條本來就會軟掉...很正常」、「麥當勞店員真的不會吃飽太閒，去把你的裝那麼少」、「薯條加大也是啊，每次買回來有加跟沒加一樣」、「薯條加大也是，每次外帶回家都跟中薯一樣」、「這個一看就是正常的，剛炸起來的的薯條拿回家當然就會縮水啊，況且盒子還澎澎的」。
而《NOWnews》也實際詢問現任麥當勞店員陳小姐，他表示「其實很多人對此有誤解，一開始我們絕對都是鏟滿整個盒子，但因為外帶薯條確實會軟掉，顧客到家時看起來比較扁，也因此常常有顧客升級大薯帶回家，感覺升級感沒有這麼大」「但現在麥當勞取餐也都有叫號，民眾離開前都可以檢查餐點，如果發現點大薯發現沒鏟滿盒子當下都可以跟店員反應，我們都會幫你現炸補給你，並不會讓消費者白白花錢，也沒有因為是外帶而偷工減料。」（編輯：張嘉哲）