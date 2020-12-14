美國財政部等機構遭駭客入侵！俄羅斯疑為幕後主使

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這名知情人士並未說明其他遭駭的政府機構為何，但總部位於德州奧斯汀（Austin）的資訊科技公司SolarWinds今天晚間表示，公司今年3月和6月釋出的軟體更新，恐遭到「國家級駭客發動高複雜度、鎖定目標且採人工供應鏈式攻擊」暗中竄改。
SolarWinds並未提到駭客是透過他們的產品入侵美國財政部系統，但2名知悉這起調查案的人士指出，據信駭客的入侵管道正是SolarWinds。
SolarWinds並未立即回覆尋求置評的訊息。
SolarWinds的網站顯示，他們的客戶包括美國「財星雜誌」（Fortune）評選全美500大企業中的多數公司、美國前10大電信供應商、美軍5個軍種、國務院、國家安全局（NSA）和美國總統辦公室。
3名知悉這起調查案的人士指出，目前據信俄羅斯是這起網攻的幕後主使。
其中2名知情人士表示，這起入侵事件與一起大規模行動有關，也牽涉最近曝光的資安公司火眼（FireEye）遭駭事件。火眼是美國大型網路安全公司，擁有政府及商業合約。
據「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，聯邦調查局（FBI）正在調查這起由替俄羅斯對外情報局（SVR）辦事的駭客組織所發起的行動。這起入侵行動已進行數月，持續時間和情節重大程度可能堪比2014到2015年的駭客行動，當時俄羅斯駭客入侵國務院和白宮電腦系統，讀取時任總統歐巴馬電子郵件。
這個駭客組織被民營資安公司稱作APT29或CozyBear，也牽涉企圖竊取2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗研究資料的行動。
白宮國家安全會議（National Security Council）發言人尤約特（John Ullyot）表示：「美國政府知道這些匯報，我們正採取一切必要步驟，以查明和補救跟這個情況有關的任何可能問題。」
其中一名知情人士說，這次的駭客攻擊相當嚴重，促使國家安全會議昨天在白宮開會商討。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1091214