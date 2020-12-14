陳文茜轉戰TVBS　《世界周報》無縫接軌復活

中天新聞台11日關台，播出長達15年節目《文茜的世界周報》也隨之熄燈，主持人陳文茜回老東家TVBS 56台，推出《TVBS文茜的世界周報》、《TVBS文茜的世界財經周報》，26日正式無縫接軌播出。 我是廣告 請繼續往下閱讀 陳文茜過去曾是TVBS主持人，如今再回老東家，她表示感受到從董事長、總經理、到新聞部的全力支持：「謝謝TVBS的眼光與視野。」TVBS在最短時間內從接觸洽談到節目設計，盡力做到無縫接軌，整個過程就像跟時間作戰，讓陳文茜笑說回到TVBS後，第一句學會的台語就是「阿娘威」（意為「我的媽啊」），原來團隊趕工趕成了口頭禪，讓不懂台語的她如今說起這句話，也可以「很輪轉」（台語，流利之意），「這應該是TVBS有史以來準備時程最短的節目了吧？」陳文茜笑說。《TVBS文茜的世界周報》、《TVBS文茜的世界財經周報》在深入的專題報導之外更加入專家分析，打造進階2.0版，陳文茜信心滿滿地表示，新節目將帶來更多元的角度與觀點。為了讓期待的觀眾先一睹節目內容，TVBS特別播映搶先版，26 日晚上9點到11點播出2小時版，及27日晚上9點播出1小時版，2021年1月2日正式播出。▲▼陳文茜（左）曾受邀到趙少康《少康戰情室》擔任來賓。（圖／TVBS）