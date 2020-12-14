美選舉人團14日投票　川普喊事情沒完

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拜登則取得538張選舉人票裡的306張，超越當選門檻的270票；川普僅232票。
● 美選舉人團怎運作
美國國家廣播公司新聞網（NBC news）指出，根據美國憲法，總統實際上是由選舉人票選而出。政黨在11月大選投票日前先於各州選出選舉人，哪一黨的總統候選人在當州的普選票多，當州的選舉人就把票給他；絕大多數州的選舉人票是贏者全拿，但緬因與內布拉斯加兩州的選舉人票可拆分。
一個州的選舉人票數需等同該州的國會參、眾兩院席次，比照100名參議員、435名眾議員的結構，外加哥倫比亞特區特有的3張選舉人票後，總計538張選舉人票。
選舉人團成員多為地方政壇官員、活躍人士、公民社會要角或總統候選人的友人，大多不具全國知名度，但偶爾也會有一些公眾人物，像2016年敗選的希拉蕊．柯林頓，這回就是紐約州的選舉人，將投給在紐約州勝出的拜登與賀錦麗。
● 史上選舉人團跑票者極少
大部分選舉人團投票是在各州的州議會大廈，很多是在州長或州務卿辦公室投票。選舉人團投完票後，各州會把票送至華府，國會將於1月6日舉行參眾兩院聯席會議，由參院議長（即副總統）正式宣布當選人。
美國歷史上出現跑票的選舉人極少，1948年以來僅出現過16名「失信選舉人」，7名是在2016年，當時5名該把票投給希拉蕊者跑票，2名該投給川普的人跑票。
全美32州與哥倫比亞特區有立法要求選舉人不得跑票，當中15州對跑票訂出罰則。
● 事情沒完 川普放話會爭到底
拜登預計美東時間14日晚間8時（台北時間15日上午9時）發表談話。
法新社指出，雖然過去出現過零星的失信選舉人，但數量從不足以翻盤。然而明年1月20日才卸任的川普，今天仍推文稱11月3日的大選是「美國史上最腐敗的選舉」，還說「各州與政治人物豈能為一場到處都記錄有瀆職與違規的選舉背書」。
在今天播出的福斯新聞節目「福斯與朋友們」（Fox & Friends）裡，川普表示，雖然他對最高法院駁回德州提出的翻盤訴訟感到失望，但挑戰選舉結果之戰「還沒完」。他表示會繼續奮戰，因為還有很多各地的案子還在訴訟。
在被問到會否出席拜登明年的就職典禮時，川普答稱「我不想談這事」，不願排除缺席的可能。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1091214