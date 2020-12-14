台灣確實未向CPTPP提申請 鄧振中：等待適當時機
台灣確實未向CPTPP提申請 鄧振中：等待適當時機
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-14 14:32:50
外傳台灣根本沒有向「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）提出正式申請，對此，行政院政委、經貿談判總代表鄧振中今（14）天證實，我方確實還沒提出申請，但會在適當時機提出，因為CPTPP尚有秘魯、汶萊、智利、馬來西亞共4國國會還未批准，目前工作階段的優先重點是讓尚未批准的國家盡快完成國內程序。
國民黨立委鄭麗文日前質詢指出台灣為何無法申請加入CPTPP？外交部政務次長田中光回應，CPTPP是由11個國家採共識決，所以必須先和個別經濟體會員國進行諮商，諮商後，才能談能否加入。鄧振中今天在記者會中表示，CPTPP現在優先重點是讓尚未批准的國家盡快完成國內程序，包括：秘魯、汶萊、智利、馬來西亞，已經有相當多國家對於參加CPTPP表達意願，例如：泰國、英國、韓國和菲律賓等，都在爭取會員國的支持，我們會衡量局勢發展和各國反應，在適當時機提出我們的申請案。
根據CPTPP的入會程序，新會員國必須先與所有會員國完成非正式諮商，取得共識後，才能正式向CPTPP遞件申請。新聞來源為Newtalk 新頭殼