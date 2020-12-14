2021「奧斯卡影帝」熱門人選是他！獲首個影評獎先聲奪人

奧斯卡頒獎典禮因應疫情，延後到明年4月25日頒獎，然而最新獎季已然陸續啟動。本年度第一個影評人獎「波士頓影評人協會獎」，便在今（14）日公布得獎名單，其中，奧斯卡影帝安東尼霍普金斯，憑新片《父親》（The Father），一舉奪下「最佳男主角獎」肯定，導演弗洛里安澤勒（Florian Zeller）也同時奪下「最佳新導演獎」榮耀。

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本次獎項，由波士頓地區的26位影評人與記者組成，從今年最喜愛的電影與表演中，作出最具啟發性的選擇。適逢疫情期間，該協會也在公布得獎名單的同時，表達對電影界的支持：「在這困難時期，我們對當地戲院、戲院從業人員，以及所有堅持不懈的電影人，表達團結與支持。」

▲▼安東尼霍普金斯與奧莉薇雅柯爾曼（左）在片中詮釋父女。（圖／采昌，海報）

這也是安東尼霍普金斯繼《沉默的羔羊》，獲得該協會頒發「最佳男配角獎」之後，第二度獲得該協會的肯定。他在《父親》中，詮釋獨居的失智症父親，拒絕由奧斯卡影后奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）所飾演的女兒，為他安排的所有協助與照顧，女兒也對此感到身心俱疲。

當這位父親試圖釐清自己不斷產生的變化時，他也同時懷疑起摯愛的親人、自己的心智，以及熟悉的生活環境。此外，本片改編自法國導演暨劇作家弗洛里安澤勒的同名劇作，這回也由他親自執導，成為電影導演處女作，更一舉榮獲該協會的「最佳新導演獎」肯定。