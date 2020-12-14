特企／踏上專屬夢幻秘境！《精靈之境》台港澳搶先上市

網石棒辣椒於(9日)舉辦上市記者會，宣告療癒系夢幻手機遊戲《精靈之境》今天正式在台灣、香港、澳門上市。慶祝《精靈之境》推出，遊戲內也舉辦豐富活動，只要完成指定任務，即可獲得超美精靈球、可愛的泡芙精靈和星晶石等好禮，邀請玩家一同踏入遊戲中專屬夢幻秘境！此外，《精靈之境》打造「夢幻珍奶實體精靈球」，在台北信義區香堤廣場限時展出，暖心公益活動也同步推出，希望玩家能與《精靈之境》共創美好的回憶。

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網石棒辣椒總經理林大鈞表示，《精靈之境》是今年度重點作品，「希望能讓平常生活繁忙的玩家，不論身處何處，都能夠在遊戲中，找到專屬的療癒暖心小天地。」他指出，遊戲內可與精靈互動、使用不同風格傢俱打造精靈專屬天地，並與其他玩家交流切磋，相信能為玩家帶來耳目一新的體驗。

《精靈之境》結合精靈養成與裝飾佈置兩大核心玩法，玩家將化身為魔法師，在精靈世界邂逅精靈夥伴，一同踏上未知的冒險旅程。在冒險的過程中，玩家將使用擅長的「箱庭魔法」，幫助居住環境受到破壞的精靈們，依照他們委託內容，使用豐富的精致配件打造出一顆顆安全又舒適的「精靈球」。





玩家在體驗主線劇情和培養精靈成長的過程，將可觀看精彩又逗趣的故事。而精靈也會在互動過程中提問，根據玩家做的選擇，將會培育出不同個性的精靈，提供玩家更多培育精靈的樂趣。

除了與精靈互動，遊戲內各式風格的精緻傢俱，不論是精美擺件、生活傢俱或是精靈球的外觀，都可以依照喜好擺放調整，為精靈們打造專屬的3D「精靈球」。玩家也能拜訪好友打造的精靈球，並可按讚、送花給好友，互動切磋，打造出最有特色的「精靈球」。





慶祝遊戲推出，《精靈之境》也在台北信義區香堤廣場展出「夢幻珍奶實體精靈球」。從即日起至2021年1月3日期間，玩家可參觀以遊戲內「珍珠奶茶精靈球」為主題打造的實體精靈球，體驗《精靈之境》的魅力！展出期間的每個週末，玩家還可踏入超夢幻精靈球，將可看到精緻的珍奶主題的傢俱、配件，並可合影留念。此外，只要在現場完成指定任務，也可轉周邊商品扭蛋機，將有機會獲得包含「實體精靈球」、「晚安夜燈」、「環保杯套」等周邊商品。





此外，遊戲上市之際，《精靈之境》也響應公益，幫助「臺北醫學大學臺北癌症中心」補助弱勢病童和建置癌友友善設施。從即日起至1月3日止，玩家只要掃瞄「夢幻珍奶實體精靈球」展場或線上QR碼，下載《精靈之境》，網石棒辣椒將把下載化為愛心，活動結束後至少捐款10萬元，下載越多捐贈越多，愛心捐款無上限。歡迎玩家一同響應做公益。





同時從即日起，玩家登入遊戲後即可獲得台灣名產「珍珠奶茶」為主題的珍珠奶茶精靈、珍珠奶茶主題系列傢俱。此外，遊戲內舉辦豐富活動如下：





五星級的新手任務：玩家從初次進入遊戲開始15天內，完成指定任務，即可獲得「召喚券」、「星晶石」和「5星女精靈泡芙」等獎勵。





初次見面的精靈贈禮：玩家初次登入《精靈之境》，將可從「柔彩戀曲」、「紺碧迴響」和「晨鐘祝禱」等充滿特色的精靈球中，挑選其中一顆最喜歡的風格，傢俱與球部件整套贈送給玩家。





來自森林的嘉年華「絨絨大遊行」：從即日起至18日止，玩家在「召喚」中有更高機率遇見布偶貓。





來自精靈的美好祝福：從即日起至22日止，只要完成遊戲創角和新手教學後，即可在「消息」內領取包含「星晶石*100」、「抽卡券*10」和「中級經驗道具*20」等獎勵。





精靈為你準備的迎新禮物：12月10日中午12:00起至16日期間，玩家完成遊戲創角和新手教學後，即可在「消息」內領取包含「體力*50」、「金幣*50,000」、「生涯點數*100,000」、「初級經驗道具*50」和「星晶石*500」的「魔法師學徒迎新禮」





除遊戲內豐富慶祝活動，《精靈之境》也與多家知名廠商合作推出聯名活動，玩家只要參加活動，就有機會獲得限定精靈、傢俱或超值虛寶。所有合作商品皆限量推出，並陸續會在官方網站和官方臉書粉絲團公告詳細辦法。活動內容如下：





生活工場：12月10日起，只要在生活工場實體門市購買「棉朵舒舒寶貝蓋毯組-恐龍」，即可獲得遊戲內聯名限量傢俱「生活工場恐龍毯」和「生活工場哈尼椅」。數量有限，售完為止。





黑丸嫩仙草：12月15日起，於黑丸嫩仙草門市或攤車購買任一品項，即有機會獲得限定聯名的遊戲內「黑丸嫩仙草傢俱組」、「黑丸嫩仙草精靈」或「超值虛寶」。數量有限，售完為止。





甘樂鮮果實軟糖：12月16日起，只要在各大通路購買印有《精靈之境》指定包裝款式的「葡萄」和「白葡萄」口味「甘樂鮮果實軟糖」，即有機會獲得「鮮果實軟糖精靈」、「鮮果實傢俱組」或「超值虛寶」。數量有限，售完為止。





走走家具：12月17日起，於走走家具官方網站購買「走走精靈杯墊」，即可獲得限量「超值虛寶」，數量有限，售完為止。





NARUKO：12月25日起，玩家只要在《精靈之境》官方臉書完成指定任務，即獲得抽獎資格，將有機會獲得「NARUKO紅薏仁健康雪白組合」。

玩家獲得聯名商品附贈的限定精靈、傢俱或超值虛寶，需將《精靈之境》帳號綁定，即可至官方網站兌換序號。只要完成遊戲內新手教學後，即可開啟「消息功能」，領取獎勵信件；信件領取到期日為2022年1月6日止，請務必及時領取，逾期不補。