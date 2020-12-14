女衝一蘭拉麵見「沒人排隊」嗨爆！老饕揭真相：臉會綠掉
女衝一蘭拉麵見「沒人排隊」嗨爆！老饕揭真相：臉會綠掉
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-14 17:03:29
日式美食深受不少國人喜愛，在台灣隨處可見日式料理店的蹤跡，像是壽司、丼飯、咖哩飯、拉麵店等應有盡有，其中來展店的日本「一蘭拉麵」更是每到用餐時間都大排長龍。近日，就有網友分享去吃一蘭拉麵時，拿到號碼牌讓她非常傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「自從去了一趟日本吃了一蘭拉麵之後，直接愛上欸，好久沒吃了，剛剛人在台北本來想要吃個一蘭，結果一到本店現場發現排隊人數不多，欣喜若狂衝過去，沒想到被告知要抽號碼牌」。「之前吃的時候都是排隊等，結果看到這個號碼牌真的哭了，意思是還有628組嗎....果斷放棄馬上不想等了，也有可能是因為假日比較多人吧，原本去吃新光三越分店，店員說要等三小時才過來本店，沒想到一樣殘念」。
貼文一出，網友紛紛回應「前天去吃要等1000多位，6點20去抽，10點40才進去，只能說生意真的很好」、「我上次去吃一蘭等了將近5個小時」、「上上禮拜去吃真的排了3小時超傻眼」、「排隊沒人是因為大家都抽號碼牌了啊...笑死」、「沒人排隊是抽號碼牌的緣故啦哈哈，我抽完直接去逛街哈哈」、「上次去也是嗨爆，想說人好少，結果號碼一抽前面有400組....」。不過，也有內行的網友表示「我都凌晨2、3點去吃欸 都不用等直接進去裡面基本沒人」、「凌晨去吃+1，超快就能入場了」、「這就是外行不懂啊，凌晨去吃人超少的」、「一蘭就是要凌晨吃才不用排隊，誰跟你晚餐時間吃！」（編輯：張嘉哲）