推「數位通訊傳播法」引質疑　陳耀祥：網路不可能戒嚴

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推「數位通訊傳播法」引質疑　陳耀祥：網路不可能戒嚴

記者賴志昶/台北報導

calendar_today2020-12-14 17:39:20

▲NCC主委陳耀祥，今（30）天上午出席立法院財委會備詢時，被立委針對52頻道後續誰來接手等議題追問。（圖／記者林柏年拍攝）
▲NCC主委陳耀祥今（30）天上午出席立法院財委會備詢時，被立委針對52頻道後續誰來接手等議題追問。（圖／記者林柏年拍攝）
國家通訊傳播委員會（NCC）近日委外舉辦座談會，探討「數位通訊傳播法」相關議題，引起各界關注。對此，NCC主委陳耀祥今（14）於立法院表示，網路是開放、自由、創新的，是不可能發生所謂的網路戒嚴。
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NCC於21日將委外舉辦「數位通訊傳播服務規管趨勢與法制革新」座談會，由於適逢中天新聞台換照失利轉往網路發展，因此該座談會特別引起各界關注，甚至有媒體質疑，NCC此舉是將要嚴格控管網路內容。
立法院財政委員會等委員會今日聯席審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案（110年度至111年度）」，陳耀祥今出席該會前於立院受訪表示，數位通訊傳播法是針對數位平台業者的規範，過去已經開過一次專家諮詢會議，未來將召開的研討會僅是邀集各大業者來討論網路治理。

陳耀祥指出，其實不少平台業者曾遭受不當言論的困擾，因此希望透過研討會來搞清楚相關規範，並了解如何運用平台的自律機制來解決問題；所以NCC參考國外治理的經驗，邀集各大網路平台業者一同討論網路平台的規範機制。
至於外界質疑的網路戒嚴等語，陳耀祥強調，這種比喻並不適當，因為網路是屬於自由、開放及創新的，不可能會有網路戒嚴。
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