影／浪浪流鼻血驚見鼻腔卡水蛭　專家一招教你如何對付！

文／台灣動物緊急救援小組

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台灣動物緊急救援小組上周從高雄六龜救回一隻後腳掌遭捕獸夾切斷的流浪犬，入院治療期間發現牠狂打噴嚏又不時甩頭，甚至還持續流鼻血，眼尖志工仔細探查嚇然發現牠的鼻腔竟藏了一隻大水蛭，花費好一番功夫才將牠夾出。動物救援小組懷疑這隻狗兒是在野外喝水時不甚遭水蛭入侵，呼籲飼主帶毛小孩至山區河邊散步要格外當心。

台灣動物緊急救援小組上周從高雄六龜救回一隻後腿遭捕獸夾截斷的流浪犬，近日志工在探視時，發現牠打噴嚏次數異常，又不時甩頭，甚至還會流鼻血，眼尖志工驚覺不對勁，仔細探查後，嚇然發現牠的鼻腔中竟有一隻水蛭在蠕動。



▲浪浪的鼻腔內竟發現一隻水蛭（圖／台灣動物緊急救援小組）





因這隻卡在鼻腔中的水蛭超大隻，且吸得緊緊的，連獸醫師也很難處理；最後志工用針管在鼻腔口噴水引誘，再迅速用鑷子將水蛭夾出；所幸這隻狗兒很乖，整個過程並無麻醉就順利完成。台灣動物緊急救援小組志工懷疑，狗兒是在山區喝山泉水時不甚遭水蛭入侵鼻腔，還好眼尖志工發現，讓牠解除大患。





台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，高雄六龜山區有許多陰暗潮濕的樹叢和水溝，偶爾可發現水蛭蹤跡，流浪狗在野外用口鼻喝水時，很容易會將水蛭吸入鼻腔或口腔中而不自知。



▲幸好平安取出（圖／台灣動物緊急救援小組）





倪京台說，水蛭在水中是利用肌肉伸縮呈波浪方式前進，其唾液中含有水蛭素，對血液有抗凝作用，可用吸盤吸附皮膚表面後再咬破吸食血液；當水蛭入侵狗兒鼻腔後，往往很難取出；這時可用清水引誘，水蛭為了補充水份，往往會探出頭來，此時再用鑷子迅速將水蛭夾出。





台灣動物緊急救援小組提醒飼主，水蛭通常生活在淡水湖泊、溪流、水溝、陰溼的樹林中，飼主帶毛小孩散步經過這些區域時，應隔外留意；若發現寵物打噴嚏次數異常或持續流鼻血，應帶往動物醫院詳細檢查，以防水蛭入侵。