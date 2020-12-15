鄭麗文：最強綠營北市長候選人走下神壇

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此外，該份調查也詢問民眾政黨傾向，結果顯示，有18.1%的民眾傾向支持國民黨，傾向支持民進黨民眾有15.7%，支持民眾黨則有4.4%，然而，在該份民調之中，選擇「中立都不支持、很難說、都支持、不一定、看情形、選人不選黨/無黨」選項者高達55.3%。
國民黨北市議員王鴻薇透過臉書分享該份民調，宣稱自今年九月開始，民進黨一連串萊豬爭議、中天關台，終於引起民怨，第一次出現國民黨的黃金交叉，同時也是民進黨的死亡交叉，不過，她也補充，自己還是很反對北市府用市政資源進行政治調查。
對此，鄭麗文日前在政論節目《少康戰情室》解析該民調稱，結果顯示出兩點，第一點，本來像神一般的陳時中，因萊豬重傷步下神壇，民進黨寄望陳時中可以選台北市長，但現在看來很難。民進黨損失陳時中，疫情做再好都沒用，一個萊豬就掛了。相反地，鄭麗文說，國民兩黨的政黨支持度都很低，這代表大家對傳統政治人物的政黨惡鬥十分厭惡。
北市府研考會該份調查在109年10月27日至29日晚間進行，成功訪問18歲以上台北市民1,080人；在95%信心水準下，抽樣誤差在±2.98個百分點以下；調查方式以臺北市住宅電話為母體，作系統加尾數2碼隨機代換電話抽樣調查。
新聞來源為Newtalk 新頭殼