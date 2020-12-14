福伯再扮「印第安那瓊斯」　《法櫃奇兵5》明年開拍！

哈里遜福特演出的上一部《印第安那瓊斯》系列電影《印第安納瓊斯：水晶骷髏王國》，已經是2008年時候的事了，影迷等了好久，終於在最近等到迪士尼公布，《法櫃奇兵5＆6》即將在明年開拍，而且這也將是現年78歲的福伯，最後一次扮演印第安那瓊斯博士。

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不過最後這2集的導演，不再是史蒂芬史匹柏當導演，而是由他欽點《羅根》導演詹姆士曼格執導，其實，之前一直有消息傳出，該系列電影將找克里斯普瑞特取代福伯，但史匹柏已經出面反駁，「這次將會是哈里遜福特，最後一次演出印第安那瓊斯，但並不等於該系列電影將會完結，未來倘若繼續拍下去的話，可以考慮改由女性主演，將瓊斯改成瓊安也行。」

▲《印第安納瓊斯：水晶骷髏王國》已經是12年前的事了。（圖／《印第安納瓊斯：水晶骷髏王國》劇照）

至於福伯更是當仁不讓，他說：「沒有人可以成為印第安那瓊斯，我才是印第安那瓊斯，當我不再扮演印第安那瓊斯時，這個角色也會跟著消失，就是這麼簡單的道理。」不過很多網友卻很擔心，福伯明年都79歲了，還跑得動嗎？還可以承受大量動作戲嗎？

▲網友擔心哈里遜福特的體力問題。（圖／達志影像）

關於這一點，電影公司和史匹柏都不擔心了，其他人實在不用操心過頭。據悉，目前《法櫃奇兵5＆6》劇本都還在編寫中，預計明年先開拍第5集，在2022年7月正式上映。